Арт-маршрут: выставка выпускников курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна «НАЙН»

С 3 по 28 августа в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства откроется выставка дипломных работ выпускников 2017 года курса ДПО «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна.

«НАЙН» – это призыв к самовыражению, вызов посредственности и девятый по счету выпуск курса «Дизайн одежды». Манифест о том, что художником в обычной жизни может стать каждый, для кого одежда – не просто функциональный элемент, но способ выражения и коммуникации как с обществом, так и с самим собой.

Посетителям выставки будут представлены самые яркие образы из коллекций выпускников, благодаря которым гости смогут погрузиться во внутренний мир каждого дизайнера, понять концепцию работ и заложенные в них скрытые смыслы, особенно интересно интерпретированные благодаря нетрадиционным форматам презентации: от авангардных инсталляций до световых проекций, демонстрирующих возможности современных тканей и технологий.

«Каждый год мы ищем новые формы и варианты для презентации работ выпускников. Так, например, пять лет назад мы делали летние дипломные показы, а в прошлом году провели целую конференцию. Теперь для того, чтобы показать всю глубину дипломных разработок, в качестве партнера мы выбрали новую площадку музея», – прокомментировали кураторы курса Анна Черных и Владимир Тилинин.

Помимо Центра моды и дизайна и при поддержке Британской высшей школы дизайна организатором выставки также стал направленный на развитие молодых дизайнеров проект корпорации FRESHBLOOD, создателями которого являются кураторы курса представляющих свои работы выпускников.

Выставка откроется в новом музейном пространстве – только что отреставрированном флигеле старинной усадьбы И.А.Остермана, где расположился Центр моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.

Добро пожаловать ежедневно с 3 по 28 августа, с 12.00 до 21.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Адрес Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства: Делегатская, 3

По данным пресс-службы проекта.