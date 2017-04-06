Арт-маршрут: XVII Весенний фестиваль цветов в Аптекарском огороде

С 15 апреля до 1 июня 2017 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдёт XVII Весенний фестиваль цветов — самое яркое, фееричное и красивое событие в весенней Москве. В течение этого времени гости сада смогут увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч впервые в истории проведения фестиваля, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.
Впервые в рамках Весеннего фестиваля — первая в России выставка гербер и День женского здоровья при поддержке "Гедеон Рихтер" 22 апреля, майские выставки грибов и бонсай, семинары по обрезке деревьев и пленэры. Важнейшая часть фестиваля — вечерние концерты на огромном поле под открытым небом, включая первый в истории фортепианный экоконцерт шедевров мировой классики "Поющий Сад" в исполнении Дениса Апполонина и Владислава Чурсина 6 мая и открытие легендарного цикла Ночных концертов на траве Classic Open Air Moscow фонда "Опера" Веры Кононовой с участием 20 известных солистов лучших театров России 20 мая.
В мае в саду поселятся ослы. "Аптекарский огород" станет единственным ботаническим садом в мире в новейшей истории, где ослы будут не только жить, катать посетителей и фотографироваться с ними, но также выполнять самые разнообразные работы на территории, помогая садовникам
Как заявил Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, в этом году гости сада увидят рекордно много тюльпанов — более 100 тысяч всех форм, оттенков и размеров! Мы представим много новых сортов, включая редкие, экзотические. Пик цветения тюльпанов приходится на День Победы, и буйство красок продолжается пару недель. К началу фестиваля "Аптекарский огород" украсят не только тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы, но также красочные и ароматные ковры первоцветов. Ни в Москве, ни по всей России нет другого сада, где можно было бы увидеть такое разнообразие весенних растений.
В основе нашего первоцветного ковра — характерные для Средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы, которые были в "Аптекарском огороде" всегда: микропопуляция полностью изолирована от Подмосковья и сохраняется в саду с допетровских времен.
В конце апреля-начале мая их сменят сакуры, яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черёмуха. Одновременно распустятся экзотические и теплолюбивые магнолии, которые успешно зимуют в саду благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России.
В "Аптекарском огороде" расцветут 3 вида сакуры: вишня Саржента (сахалинская), вишня ниппонская (курильская) и вишня пильчатая, а также многочисленные сорта (Аманогава с тёмно-розовыми бутонами, Канзан с розово-красными бутонами и т. д.). Кроме того, в саду растёт самая настоящая сакура из Японии — вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезённая прямо со склонов горы Фудзияма. Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в мае 2010.
Помимо этого, в коллекции сада насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе сирень венгерская, амурская, японская, Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной. В мае 2015 года коллекция пополнилась роскошными сортами отечественного происхождения. Считается, что русские сорта сирени – самые лучшие в мире. Многие из них носят гордые названия, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди новых сиреней в коллекции сада – "День Победы", "Маршал Бирюзов", "Маршал Конев", "Маршал Соколовский", "Вечерний звон", "Вечерняя Москва" и сорт "Михайло Ломоносов".
В конце мая раскроют свои огромные бутоны редкие древовидные пионы — их махровые цветки достигают 20 см в диаметре и имеют самую разнообразную окраску: от жемчужного до темно-пурпурного оттенков, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом. С каждым годом в саду становится все больше сортов этих удивительных растений.
Весна в саду завершается пышным цветением рододендронов. В "Аптекарском огороде" — богатая коллекция, в которой представлены природные виды (в том числе из разных уголков России — с Кавказа, берегов Байкала и с Дальнего Востока) и многочисленные сорта (включая крупноцветковые и зимостойкие гибриды финской селекции высотой более 2-х метров).
Весенний фестиваль цветов — это не только растения, но и общая атмосфера, царящая в саду в это время года. В Зеркальный канал выпустят японских карпов кои, в квадратный бассейн у древовидных пионов — осетрят, а в водоем у Восточного входа в сад — красноухих черепах, зимовавших в исторической Субтропической оранжерее.
В начале июня красные утки (огари) приведут своих птенцов к водоемам сада, что ежегодно вызывает умиление у посетителей всех возрастов.
Приятный бонус: с середины апреля до октября вновь откроется дружественный саду магазин растений и декора Plantarum, через который будет организован дополнительный вход в сад с Грохольского переулка.
XVII Весенний фестиваль состоится в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" по адресу: Проспект Мира 26с1.
По данным пресс-службы Фестиваля.
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