Арт-маршрут: "Японская осень" в Аптекарском огороде

Бонсай (яп. 盆栽 — "выращенное в подносе") — японское искусство выращивания миниатюрных деревьев в небольших контейнерах. Особо ценятся деревья, своим видом и пропорциями похожие на большие старые деревья. Рост растений регулируется за счет небольшой корневой системы, обрезки и других специальных приемов. Зачатки искусства бонсай возникли в Китае в эпоху династии Тан (VII-X вв.), и в это же время первые бонсай стали привозиться из Китая в Японию дипломатическими миссиями и буддистскими монахами.

Расцвет искусства бонсай в Японии произошел в XIX веке. В это время окончательно сформировались сложные техники выращивания и формирования миниатюрных деревьев и возникло множество стилей. В конце века первые бонсай стали попадать в Европу и Северную Америку. Так, на Всемирной выставке в Париже в 1878 году привезенные из Японии деревья привели в восторг посетителей, съехавшихся во французскую столицу со всего мира. Первый конкурс бонсай как отдельного вида искусства был проведен в Токио в 1892 году. Однако первая большая выставка бонсай прошла в японской столице лишь в 1927 году.

Как удалось узнать из многочисленным достоверных источников, первые деревья бонсай в России появились именно в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" — не позднее рубежа XIX-XX веков. Ранее считалось, что это произошло в СССР лишь в 1976 году.

Первая выставка бонсай "Мир в глиняной плошке" проходила в "Аптекарском огороде" с полным аншлагом осенью и зимой 2015/16. Она удостоилась Золотого диплома в номинации "Лучший объект средового дизайна" на VI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре — самой престижной в стране.

— Посетители смогут познакомиться с древним японским искусством бонсай и проникнуться духом Страны восходящего солнца. На выставке можно будет увидеть более 60 деревьев бонсай, сформированных в разнообразных стилях. Среди них — редчайшие экземпляры, представляющие огромную коллекционную ценность. Возраст деревьев — до сотни лет.

Гостям сада представят множество поразительных по своей красоте экспонатов, включая вековые японские сливы, буки, дланевидные клёны, гинкго, ели, тсуги, сосны и уникальные композиции на камне из можжевельника китайского.

Крупнейшая в России выставка японских бонсай "Искусство бонсай" открыта для посетителей с 21 октября 2017 по 28 января 2018 в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" по адресу: Проспект Мира 26, стр.1

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".