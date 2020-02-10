Арт-маршрут: Русская сказка в Третьяковской галерее.

«Русская сказка. От Васнецова до сих пор» — выставка-путешествие между мирами классического и современного искусства, кинематографа и русского фольклора. Обращаясь к фантастическим мирам, персонажам, сюжетам, художники часто изображали героев русской сказки, эпоса и мифологического рассказа. В нашем представлении Садко, Кощей Бессмертный, Иван-Царевич, леший и русалка — персонажи вымышленные, «сказочные». Мы воспринимаем их через книги, кино, художественные образы и погружаемся в образный мир детства. В русском же фольклоре это разные и редко пересекающиеся миры.

Третьяковская галерея предлагает посетителям несколько уровней восприятия русской сказки. Первый путь — через искусство, работы Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Василия Поленова, Михаила Врубеля, Уилсона, современных художников — к самым узнаваемым образам из советского кинематографа и мультипликации. Второй — через путешествие по мирам русского фольклора: сказки, былины и былички. И третий — через природные стихии: пространства подземелья, леса и воды, в которых и происходят основные события знакомых с детства сюжетов.

Каждый посетитель может стать создателем собственной сказки, опираясь на широкий образный и художественный материал. Мы приглашаем зрителей пережить тот богатый эмоциональный опыт, который заложен в русском фольклоре. Третьяковская галерея обращается к сказке не только на сюжетном уровне, но и на предметном. Сказка становится объектом экспозиции — сонорным, телесным. Важная особенность выставки — ее иммерсивность — дать посетителю физическое (телесное) исследование сказочного мира через погружение в стихии обитания хорошо известных героев и персонажей.

Проект рассчитан на семейную аудиторию. Задача проекта – через погружение в интерактивную среду и средства современных коммуникаций привлечь внимание детей и подростков к русским сказкам и былинам, которые, будучи частью культурного кода, влияют на формирования личности.

В состав выставки войдут произведения живописи и графики из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея кино, Государственного центра современного искусства, Нижегородского государственного художественного музея, Музея-заповедника «Абрамцево» и частных коллекций. В рамках проекта будут демонстрироваться работы В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, Е.Д. Поленовой, И.Е. Репина,С.Т. Конёнкова, Н.С. Гончаровой, Р. Уилсона, В.Ю. Мамышева-Монро, О.В. Тобрелутс, Р.Р. Тавасиева, И.В. Кориной и многих других.

Впервые на временной выставке встретятся такие масштабные произведения В.М. Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как «Три царевны подземного царства» (1879–1881), «Царевна-лягушка» (1918), «Иван-царевич на Сером Волке» (1920).

Выставка предполагает обширную образовательную программу, в том числе — спектакли для детей, творческие мастерские, показы кино и мультфильмов, чтение сказок и многое другое.

Выставка ждёт посетителей с 22 февраля по 10 мая 2020 в Новой Третьяковке.



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По данным пресс-службы Третьяковской галереи.