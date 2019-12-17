Арт-маршрут: «ZooГрафика. Сергей Цигаль» в Московском Зоопарке

В Московском Зоопарке открылась новая тематическая выставка
«ZooГрафика. Сергей Цигаль».
В камерном зале Дома Клюева будет представлено более 70 работ художника, выполненных в разных техниках.
Герои картин Сергея Цигаля - дикие и домашние животные. Большая часть
из них была запечатлена художником во время путешествий и экспедиций по разным странам. Все работы объединяет чувство глубокого уважения и
любви к удивительному животному миру.
Художник с потрясающей выразительностью создает графические образы
собак и кошек, жирафов и страусов, ягуаров и обезьян. Порой они
переплетаются и сливаются, превращаясь в причудливые орнаменты, как,
например, в серии картин «Звери на черном фоне». Детальная проработка
каждого отдельного образа и одновременно утонченнозсть восточной графики органично соединяются в работах Сергея Цигаля.
Экспозиция «ZooГрафика. Сергей Цигаль» посвящена хрупкости животного
мира. Эта тема ощущается и в изображениях домашних животных - от
грациозной борзой Дуни и изящного кота породы сфинкс, - и в работах, на
которых запечатлены дикие животные. Каждый из созданных художником
образов невероятно точен и при этом ярко индивидуален: глядя на работы
С.Цигаля, невозможно не проникнуться восхищением и трепетом по
отношению к животным.
Сергей Цигаль - яркий представитель современной отечественной
анималистики. Он принадлежит к знаковой для российского искусства
творческой династии Цигалей-Шагинян: его отец - народный художник,
график Виктор Цигаль, мать - художница Мирэль Шагинян. Сегодня работы
С.Цигаля находятся в музейных собраниях многих ведущих музеев и галерей
России - ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственного Русского музея,
Государственного Дарвиновского музея, музея Ханты-Мансийска и ряда
других музеев, в коллекции Российской Государственной библиотеки, - а
также в частных коллекциях России, США, Швеции, Англии, Франции,
Дании, Израиля и многих других стран.
Посетить выставку можно по 19 января, ежедневно со среды по воскресенье с 10:00 до 16:30.
Вход на экспозицию по билету в Московский зоопарк.
Кроме выставки, посетите и почту Деда Мороза в Московском зоопарке. Специальные ящики в Московском зоопарке будут принимают письма до 7 января. Сотрудники Почты России будут доставлять их в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.
По данным пресс-службы Московского Зоопарка.
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