Арт-маршрут: «ZooГрафика. Сергей Цигаль» в Московском Зоопарке

В Московском Зоопарке открылась новая тематическая выставка

«ZooГрафика. Сергей Цигаль».

В камерном зале Дома Клюева будет представлено более 70 работ художника, выполненных в разных техниках.



Герои картин Сергея Цигаля - дикие и домашние животные. Большая часть

из них была запечатлена художником во время путешествий и экспедиций по разным странам. Все работы объединяет чувство глубокого уважения и

любви к удивительному животному миру.



Художник с потрясающей выразительностью создает графические образы

собак и кошек, жирафов и страусов, ягуаров и обезьян. Порой они

переплетаются и сливаются, превращаясь в причудливые орнаменты, как,

например, в серии картин «Звери на черном фоне». Детальная проработка

каждого отдельного образа и одновременно утонченнозсть восточной графики органично соединяются в работах Сергея Цигаля.

Экспозиция «ZooГрафика. Сергей Цигаль» посвящена хрупкости животного

мира. Эта тема ощущается и в изображениях домашних животных - от

грациозной борзой Дуни и изящного кота породы сфинкс, - и в работах, на

которых запечатлены дикие животные. Каждый из созданных художником

образов невероятно точен и при этом ярко индивидуален: глядя на работы

С.Цигаля, невозможно не проникнуться восхищением и трепетом по

отношению к животным.



Сергей Цигаль - яркий представитель современной отечественной

анималистики. Он принадлежит к знаковой для российского искусства

творческой династии Цигалей-Шагинян: его отец - народный художник,

график Виктор Цигаль, мать - художница Мирэль Шагинян. Сегодня работы

С.Цигаля находятся в музейных собраниях многих ведущих музеев и галерей

России - ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственного Русского музея,

Государственного Дарвиновского музея, музея Ханты-Мансийска и ряда

других музеев, в коллекции Российской Государственной библиотеки, - а

также в частных коллекциях России, США, Швеции, Англии, Франции,

Дании, Израиля и многих других стран.



Посетить выставку можно по 19 января, ежедневно со среды по воскресенье с 10:00 до 16:30.

Вход на экспозицию по билету в Московский зоопарк.

Кроме выставки, посетите и почту Деда Мороза в Московском зоопарке. Специальные ящики в Московском зоопарке будут принимают письма до 7 января. Сотрудники Почты России будут доставлять их в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

По данным пресс-службы Московского Зоопарка.