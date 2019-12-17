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Диана Мицкевич

Арт-маршрут: «ZooГрафика. Сергей Цигаль» в Московском Зоопарке

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  • 17 Декабря 201910:47

В Московском Зоопарке открылась новая тематическая выставка 
«ZooГрафика. Сергей Цигаль».

В камерном зале Дома Клюева будет представлено более 70 работ художника, выполненных в разных техниках. 


Герои картин Сергея Цигаля - дикие и домашние животные. Большая часть 
из них была запечатлена художником во время путешествий и экспедиций по разным странам. Все работы объединяет чувство глубокого уважения и 
любви к удивительному животному миру. 


Художник с потрясающей выразительностью создает графические образы 
собак и кошек, жирафов и страусов, ягуаров и обезьян. Порой они 
переплетаются и сливаются, превращаясь в причудливые орнаменты, как, 
например, в серии картин «Звери на черном фоне». Детальная проработка 
каждого отдельного образа и одновременно утонченнозсть восточной графики органично соединяются в работах Сергея Цигаля.

Экспозиция «ZooГрафика. Сергей Цигаль» посвящена хрупкости животного 
мира. Эта тема ощущается и в изображениях домашних животных - от 
грациозной борзой Дуни и изящного кота породы сфинкс, - и в работах, на 
которых запечатлены дикие животные. Каждый из созданных художником 
образов невероятно точен и при этом ярко индивидуален: глядя на работы 
С.Цигаля, невозможно не проникнуться восхищением и трепетом по 
отношению к животным. 


Сергей Цигаль - яркий представитель современной отечественной 
анималистики. Он принадлежит к знаковой для российского искусства 
творческой династии Цигалей-Шагинян: его отец - народный художник, 
график Виктор Цигаль, мать - художница Мирэль Шагинян. Сегодня работы 
С.Цигаля находятся в музейных собраниях многих ведущих музеев и галерей 
России - ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственного Русского музея, 
Государственного Дарвиновского музея, музея Ханты-Мансийска и ряда 
других музеев, в коллекции Российской Государственной библиотеки, - а 
также в частных коллекциях России, США, Швеции, Англии, Франции, 
Дании, Израиля и многих других стран. 


Посетить выставку можно по 19 января, ежедневно со среды по воскресенье с 10:00 до 16:30.

Вход на экспозицию по билету в Московский зоопарк.

Кроме выставки, посетите и почту Деда Мороза в Московском зоопарке.  Специальные ящики в Московском зоопарке будут принимают письма до 7 января. Сотрудники Почты России будут доставлять их в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. 

По данным пресс-службы Московского Зоопарка.

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