Арт-маршрут: Дом в переулке Васнецова

Третьяковская галерея представляет выставку, приуроченную к 170-летию Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926) и 65-летию со дня открытия Дома-музея В.М. Васнецова. В экспозиции демонстрируются оригинальные фотографии и архивные материалы, охватывающие период от начала строительства особняка до открытия в нем мемориального музея.

Из живописных произведений на выставке представлены последний автопортрет В.М. Васнецова (1913), портреты родных и друзей художника — хранителей и создателей музея.



История мемориального дома-музея в переулке Васнецова началась еще в 1894 году, когда Виктор Михайлович Васнецов, выбрав тихий район Мещанских улиц, по своему проекту построил дом. Первый этаж занимали жилые комнаты, на втором располагалась мастерская. Художник жил здесь с семьей: женой Александрой Владимировной, дочерью Татьяной и сыновьями — Борисом, Алексеем, Михаилом и Владимиром.



Многие известные картины Васнецова были написаны или закончены в мастерской этого дома. Среди них — «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897), «Богатыри» (1898, все — ГТГ), «Баян» (1910, ГРМ).

Высота потолков позволяла художнику работать над большими религиозными композициями для Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, храма Воскресения (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге и собора Св. Александра Невского в Варшаве. Последние десятилетия жизни он писал в мастерской картины из цикла «Поэма семи сказок» (1901–1926).



Идея создания мемориального музея возникла у наследников сразу после кончины мастера. Первое знакомство широкого круга зрителей с домом художника и оставшимися в нем произведениями состоялось на «Посмертной выставке картин и рисунков Виктора Васнецова», открытой 13 марта 1927 года. Жанровые рисунки и эскизы, пейзажи, религиозные композиции художника были размещены в классной комнате, гостиной и мастерской. Впервые зрители увидели картины цикла «Поэма семи сказок», которые стали для них настоящим открытием.



В 1933 году скончалась жена художника Александра Владимировна. Выставка закрылась, но мастерская по-прежнему оставалась выставочным залом, и посетители проходили по каменной лестнице прямо наверх. В годы Великой Отечественной войны предпринималось все возможное для сохранения здания и произведений, находившихся в нем.



В 1948, к 100-летию со дня рождения В.М. Васнецова, наследники приняли окончательное решение о создании мемориального музея. В 1951 году в собственность государству были переданы земельный участок, дом, картины, рисунки и произведения декоративно-прикладного искусства. 25 августа 1953 года состоялось торжественное открытие музея. Его первым директором стал племянник художника Дмитрий Аркадьевич Васнецов, главным хранителем — вдова сына Алексея, Зинаида Константиновна Васнецова-Соколова. Дочь художника Татьяна Викторовна оставалась здесь до своей кончины в 1961 году, передав в музей все оставшиеся коллекции: архив, библиотеку и фотографии.

Выставка открыта с 10 ноября 2018 по 13 января 2019.

Адрес: переулок Васнецова, 13, Дом-музей В.М. Васнецова.

По данным пресс-службы Третьяковской галереи.