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Андрей Ободяников

ART PLATFORM FASHION WEEK 14 сезон

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  • 23 Апреля 202111:34

Проект ART PLATFORM FW проводится с 2012 года и занимает свое значимое место в fashion событиях уральской столицы, являясь ярким профессиональным мероприятием. Сохраняя свою миссию - создание модной среды, продолжает вдохновлять, развивать, продвигать и объединять специалистов модной индустрии и любителей моды!

Это первая в Екатеринбурге профессиональная площадка по продвижению дизайнеров одежды на международный уровень.

Впервые в Екатеринбурге состоится фестиваль ART PLATFORM fashion film fest , на котором будут представлены работы как известных, так и молодых начинающих авторов в формате рекламных роликов, короткометражных fashion-фильмов, тематических  музыкальных видео,  которые на сегодняшний день являются частью fashion-индустрии.

ПРОГРАММА:

27 апреля 2021г.  – Деловая программа

12.00- Пресс завтрак для СМИ

          - Дискуссия на тему  «Phygital  как тренд в fashion»           

 28 апреля 2021г. – Фестиваль « ART PLATFORM fashion film fest» 

 14.00 - Фестивальные показы

29 апреля 2021 г. - Дефиле

17.00-    показы KIDS Fashion

18.00  -  показы коллекций дизайнерских  брендов.

30 апреля 2021г.- Подведение итогов  

 19.00 – Награждение участников   

- фестиваля  « ART PLATFORM fashion film fest»

- 13 регионального конкурса «Юная Топ Модель2021»

-  2 российского конкурса « Kids Fashion Look 2021»

Место проведения проекта – LOFT. Место. Вечер. ( ул Вайнера, 10, ТЦ Успенский, 5 эт) 

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