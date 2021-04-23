ART PLATFORM FASHION WEEK 14 сезон

Проект ART PLATFORM FW проводится с 2012 года и занимает свое значимое место в fashion событиях уральской столицы, являясь ярким профессиональным мероприятием. Сохраняя свою миссию - создание модной среды, продолжает вдохновлять, развивать, продвигать и объединять специалистов модной индустрии и любителей моды!

Это первая в Екатеринбурге профессиональная площадка по продвижению дизайнеров одежды на международный уровень.

Впервые в Екатеринбурге состоится фестиваль ART PLATFORM fashion film fest , на котором будут представлены работы как известных, так и молодых начинающих авторов в формате рекламных роликов, короткометражных fashion-фильмов, тематических музыкальных видео, которые на сегодняшний день являются частью fashion-индустрии.

ПРОГРАММА:

27 апреля 2021г. – Деловая программа

12.00- Пресс завтрак для СМИ

- Дискуссия на тему «Phygital как тренд в fashion»

28 апреля 2021г. – Фестиваль « ART PLATFORM fashion film fest»

14.00 - Фестивальные показы

29 апреля 2021 г. - Дефиле

17.00- показы KIDS Fashion

18.00 - показы коллекций дизайнерских брендов.

30 апреля 2021г.- Подведение итогов

19.00 – Награждение участников

- фестиваля « ART PLATFORM fashion film fest»

- 13 регионального конкурса «Юная Топ Модель2021»

- 2 российского конкурса « Kids Fashion Look 2021»

Место проведения проекта – LOFT. Место. Вечер. ( ул Вайнера, 10, ТЦ Успенский, 5 эт)