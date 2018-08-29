Арт-проект марки Agent Provocateur

Британский бренд роскошного нижнего белья представил кадры из российской коллаборации.

Марка Agent Provocateur опубликовала результаты сотрудничества с российским фотографом Дашей Глуховой, дизайнером головных уборов и аксессуаров Полиной Хасиной (Midnight Dreamers) и топ-визажистом Игорем Семушиным. В арт-проекте также приняли участие модели агентства ModusVivendis, клуб любителей воздушных змеев Prokite и креативное агентство Vibe из Лос-Анджелеса. В роли продюсера съемки выступила Татьяна Игнатченко (MTW.Agency). создатели предупреждают: «Любые совпадения или ассоциации с песками Невады, несуществующим городом Блэк-Рок и его безумными обитателями следует считать совершенной случайностью, в познании которой – свобода».