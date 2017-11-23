Артем Овчаренко, Дмитрий Дибров и Марина Юдашкина в революционной атмосфере на вечере в ММОМА

21 ноября звездные гости собрались на закрытом мероприятии компании Bang & Olufsen, проходившем в рамках пространства выставки Алексея Беляева-Гинтовта “Х” в Московском музее современного искусства.

Искушенной публике были представлены два новых продукта компании: телевизор BeoVision Eclipse и акустическая система BeoLab 50. С приветственной речью к гостям обратился генеральный директор компании Bang & Olufsen - Expansion Markets Mr.Niels Mоller Nielsen и Василий Церетели, чей проект, посвященный 100-летию Революции в России, представлен в музее в настоящий момент.

Экспозиция Алексея Беляева-Гинтовта является частью данного проекта Церетели. И выбор Московского музея современного искусства в качестве пространства для презентации продуктов Bang & Olufsen был неслучаен. Совсем недавно наша страна отметила столетие революции. И, если некоторые утверждают, что, несмотря на годы ощутимого прогресса, общество, в целом, не сильно изменилось, то никто не поспорит, что революция в области звука и видео произошла колоссальная. И для нее понадобилось меньше времени. А темпы, с которыми патефоны в каждом доме заменил высокотехнологичный хай-тек, поражают воображение. То, что еще сорок лет назад казалось фантастикой, теперь стало обыденностью. Но Bang & Olufsen не перестает удивлять, и лучшим доказательством этому стали новые продукты компании.

Телевизор BeoVision Eclipse – особенный телевизор с новейшей экранной технологией 4K HDR OLED и лучшим в мире телевизионным звуком. Самые яркие и насыщенные цвета, которые только можно вообразить, с абсолютным черным контрастом, позволяют BeoVision Eclipse воспроизводить кинематографическое изображение, соответствующее оригинальному источнику.

Второй продукт - акустическая система BeoLab 50 - совершенная домашняя акустическая колонка для незабываемых музыкальных и кинематографических впечатлений. Колонка обеспечивает исключительное качество звука, а также отличается инновационными настройками и уникальным дизайном. Активная высококлассная акустическая колонка с небольшой опорной поверхностью идеально впишется в любой интерьер. Благодаря грациозному, высокому силуэту и круглому основанию BeoLab 50 возвышается, не занимая много места. Алюминиевые поверхности и теплые ламели из дуба, изысканный и оригинальный дизайн – характерные признаки Bang & Olufsen.

Гости вечера смогли не только оценить технические новшества компании Bang & Olufsen, но и окунуться в атмосферу выставки Алексея Беляева-Гинтовта «Х». Выставка объединила проекты, созданные художником за последние 10 лет. Название выставки, словно обозначение декады собственного пути — отрезка внутреннего времени — отсылает к автономности художника по отношению к современности. Настоящему художник предпочитает будущее, обращенное в прошлое. Конструируя взгляд на государство будущего из прошлого, Гинтовт вскрывает настроения современности. На выставке были представлены традиционные для художника холсты с ручной печатью на сусальном золоте, которые дополнят видеоинсталляции, лаковые панели, тханки и скульптуры.

И, если к революциям, как социальному явлению, отношение среди гостей было неоднозначным, то необходимость технических революций не оставило сомнений ни у кого.

Анна Тихомирова: «Революция социалистическая однозначно изменила страну. Но лично я против таких резких перемен, потому что от них в итоге страдают люди и их сознание. Я против, когда в обществе срабатывает стадное чувство и оно идет как бык за красной тряпкой. Перемены должны быть постепенными, так как резкие изменения в обществе могут идти ему во вред. Что же касается революции технической, то это прекрасно! Мы живем в век, когда чуть ли не каждый день появляются какие-то новые технологии. Недавно сидели с друзьями и обсуждали, что еще два-три года и машины полетят. И такие разработки ведутся уже сейчас. Не знаю, как по Москве, а по Подмосковью точно летать будем. Хотя сейчас в это, безусловно, сложно поверить, но это здорово».

Дмитрий Дибров: «Революция, в каком виде она была представлена сегодня – это прекрасно! Надо сказать, что мы с профессором Розумом полчаса провели перед прекрасной видео-инсталляцией (тут не очень понял, это все в названии инсталляции?) "Сенсимонская утопия, утопия Фурье, Томаса Мора»… Невероятные ощущения от того, как ловко Беляев все сделал, вот так бы и жить! По духу я и сам революционер. Bang & Olufsen в свое время сказали: «хватит смотреть телевизор, пусть телевизор управляет всем!». Я первым пошел на поводу у датских инженеров и до сих пор в этом не раскаялся, потому что он управляет у меня и занавесками, и светом, и кондиционером, всем чем угодно! Это была настоящая революция! Вы знаете, любая революция хороша, когда она знает свои корни».

Лидия Александрова оказалось краткой и призналась, что не представляет современную жизнь без хорошего телевизора с HI-FI звуком: «Мы очень любим хорошие фильмы и хорошую музыку. И техника хорошего качества позволяет оценить по достоинству картинку и звук. Не зря ведь к работе над фильмами приглашают именитых композиторов, а над идеальной картинкой трудится огромная команда».

Юрий Розум: «У меня двоякое отношение к революциям, в каких-то ситуациях и исторических моментах я бы предпочел революцию, а не медленный, растянутый во времени переход. Но революция должна иметь человеческое лицо и не убивать лучшие традиции. В музыке были революционеры, которые открывали совершенно новое звучание, новые гармонии и мелодику, но сохраняли связь с предыдущим искусством. Я за такую революцию!

Что касается технического прогресса, то тут поле безграничное, мы попадаем в новое измерение! В этой области хочется стремительных революционных скачков. Технологии, зачастую, основательно разрушают предыдущие представления, но колеса все равно до сих пор остаются колесами. Bang & Olufsen в этом плане не перестает меня восхищать своими новинками».

Поддержали идею революции и помогли создать необходимую атмосферу черная икра "Золото Каспия", которая известна своими полезными свойствами и, главное – натуральным вкусом, что превосходно гармонировало с коктейлями от Русского Стандарта и тонким вкусом игристого вина Gancia. Украсили вечер и прохладительные коктейли, на основе заряженной водородом воды от ENHEL, которая благодаря повышающей биодоступностью активных веществ. Премиальный комплекс «Роза Шале», уютно расположенный на высоте 1170 м над уровнем моря в уединенной части курорта также поддержал поистине революционное мероприятие.

Революционная тема витала в воздухе и нарядах гостей. А гостями этого насыщенного на события вечера стали: Head of Marketing department Bang & Olufsen -Expansion Markets Mrs. Romy Roug, Марина Юдашкина, Дмитрий Дибров, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, Ирина Чайковская, Олеся Бословяк, Изета Гаджиева, Екатерина Одинцова, Марина Трояновская, Анастасия Павлюченкова, Лидия Александрова, Емельян Захаров и Дмитрий Ханкин (Галерея Триумф), Ваге Степанян, Василий Церетели, Милана Королева, Моника Радикати, Азаров Антон, Рудовская Алена, Разум Юрий Анна Королева, Маруся Ильченко, Анна Максакова и Салуквадзе Кирилл, Мария Мессерер, Екатерина Полозова, Лада Шеффер, Влад Локтев, Оксана Бутман, Александр Кожин, Калита Фенина,Ольга Филипенкова, Юлия Фиш, Александр Юдин, Елена Юргенева, Мария Школьникова, Алексей Беляев-Гинтовт, Анастасия Панибратова, Аннэтэс Розенберг-Рудман