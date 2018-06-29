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Артем Кузелев

Asos научит дизайнеров быть экологичнее

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  • 29 Июня 201817:56
Сюжеты: ASOS

Интернет-ретейлер объявил о запуске образовательных курсов экологичной моды для своих дизайнеров.

Новая образовательная программа разработана специалистами Asos и Центром устойчивой моды (CSF) Лондонского колледжа моды. Курсы экологичной моды адресованы дизайнерам бренда, чтобы дать им важные знания и навыки. Одна из задач программы – научить дизайнеров с успехом использовать в работе принципы экологичности и цикличного производства. В рамках проекта 15 человек из основной команды Asos посетят несколько мастер-классов и тематических дискуссий с экспертами CSF.

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