Asos научит дизайнеров быть экологичнее

Интернет-ретейлер объявил о запуске образовательных курсов экологичной моды для своих дизайнеров.

Новая образовательная программа разработана специалистами Asos и Центром устойчивой моды (CSF) Лондонского колледжа моды. Курсы экологичной моды адресованы дизайнерам бренда, чтобы дать им важные знания и навыки. Одна из задач программы – научить дизайнеров с успехом использовать в работе принципы экологичности и цикличного производства. В рамках проекта 15 человек из основной команды Asos посетят несколько мастер-классов и тематических дискуссий с экспертами CSF.