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Артем Кузелев

Asos отказывается от шелка, кашемира и перьев

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  • 21 Июня 201815:43
Сюжеты: ASOS

Британский онлайн-ретейлер решил отказаться от продажи кашемировой и шелковой одежды и аксессуаров, чтобы стать более экологичным.

Вслед за многими – массовыми и элитными – игроками модной индустрии поддержать тренд на экологичность решили в британский компании Asos. Онлайн-ретейлер больше не будет продавать одежду из натуральных материалов животного происхождения, таких как кашемир, шелк, пух и перья. Изменения вступят в силу с января будущего года. Отдельно сообщается, что ранее бренд отказался от вещей из мохера.

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