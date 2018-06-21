Asos отказывается от шелка, кашемира и перьев

Британский онлайн-ретейлер решил отказаться от продажи кашемировой и шелковой одежды и аксессуаров, чтобы стать более экологичным.
Вслед за многими – массовыми и элитными – игроками модной индустрии поддержать тренд на экологичность решили в британский компании Asos. Онлайн-ретейлер больше не будет продавать одежду из натуральных материалов животного происхождения, таких как кашемир, шелк, пух и перья. Изменения вступят в силу с января будущего года. Отдельно сообщается, что ранее бренд отказался от вещей из мохера.
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