Asos отказывается от шелка, кашемира и перьев

Британский онлайн-ретейлер решил отказаться от продажи кашемировой и шелковой одежды и аксессуаров, чтобы стать более экологичным.

Вслед за многими – массовыми и элитными – игроками модной индустрии поддержать тренд на экологичность решили в британский компании Asos. Онлайн-ретейлер больше не будет продавать одежду из натуральных материалов животного происхождения, таких как кашемир, шелк, пух и перья. Изменения вступят в силу с января будущего года. Отдельно сообщается, что ранее бренд отказался от вещей из мохера.