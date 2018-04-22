Asos выбирает лучшего молодого дизайнера

Британский ретейлер предложил своим клиентам выбрать модельера, чьи коллекции в будущем будут представлены в ассортименте онлайн-магазина.

Марка Asos назвала десять марок, которые вошли в шорт-лист премии для молодых дизайнеров The Asos Fashion Discovery Prize. В списке значатся такие бренды, как Carbs, Sullen Girl, Katie Gementera, Krasimira Stoyneva, LYPH, Desree Akorahson, Wesley Harriott, Bans Illustration, Tolu Coker и Fortie Label. Члены жюри выберут из десятки двух победителей, которые получат по 50 000 фунтов стерлингов, а также возможность продавать свои коллекции на сайте Asos.

Новшеством премии в этом году стало предложение Asos своим клиентам выбрать третьего финалиста. Сделать это можно с помощью онлайн-голосования. Выбранный лидер сможет представлять свою марку в онлайн-магазине Asos.