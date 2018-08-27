Aspara fashion week Taraz. 8-11 октября 2018

Впервые в Таразе c 8 по 11 октября, пройдёт Неделя моды «ASPARA FASHION WEEK TАRAZ» с участием дизайнеров одежды, журналистов и экспертов моды из Европы и Азии, а также казахстанских дизайнеров, которая будет символизировать открытость нашего сознания, возможность культурного экспорта и объявление нашей национальной идентичности на международном уровне в самом древнем городе Казахстана - ТАРАЗ.

Международная неделя моды “ASPARA FASHION WEEK ТARAZ” соберет более сорока иностранных гостей: дизайнеров, байеров, фэшн-блогеров из Италии, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Венгрии, Польши, Болгарии, Турции, Сербии, Украины, США, Индии, Китая, Грузии, Узбекистана, России и Кыргызстана. Неделя моды казахстанского Дома моды «Асыл-Дизайн» и бренда ASPARA во главе с ее идейным вдохновителем Айдарханом Калиевым по-настоящему удивит количеством специалистов мирового уровня из сферы фэшн.

Как отмечает сам Айдархан Калиев, проведение Международной недели моды “ASPARA FASHION WEEK TARAZ” послужит резким толчком в возрождении былой славы легкой промышленности, способной конкурировать с азиатскими и европейскими производителями. Мероприятие проводится с участием дизайнеров одежды, журналистов и экспертов моды из Европы и Азии, а также казахстанских дизайнеров. По своей авторитетности и уровню приглашенных гостей “ASPARA FASHION WEEK” уже сейчас ставят наравне с такими неделями моды, как New York Fashion Week, FASHION PHILOSOPHY Fashion Week Berlin, Balkan Fashion Week и Serbia Fashion Week.

Помимо основных модных показов от лучших дизайнеров Европы, Азии и Америки планируются встречи нетворкинг формата, где у участников мероприятия появится возможность познакомиться с гостями и представителями фэшн-бизнеса, медиа-персонами, топ-блогерами из 20 стран мира. Среди них: директор американского телеканала “Fashion News Live Network” Rocco Leo Gaglioti, президент “Berlin Fashion Week” Kasia Stefanov, представители итальянских журналов VOGUE и ELLE Oana Mirabela Postolaсhe и Adriana Di Lello, голландская модель и фэшн-блогер Sensemielja Letitia Sumter, Президент Ассоциации производителей одежды и текстиля КНР Джан Тонг Джи, Президент Asian Designer Week, Delhi Robby Rawat, Директор «Asian Fashion Week Europe» Амстердам Aidyn Acik, а также фэшн-фотографы Douglas Bassett и Дмитрий Бабушкин. Казахстан в этом сообществе представит Директор Медиашколы Казмедиа, известный журналист и life-style блогер Махаббат Есен.

Стартует показ 8 октября с коллекцией одного из несомненных открытий нового тысячелетия – французского дизайнера Christophe Guillarme. Талантливый модельер сумел перехватить инициативу у своих более именитых коллег, став неотъемлемой частью парижских показов от кутюр последние 10 лет. Тему аристократической утонченности и греческой стати богинь продолжит итальянский бренд Brand Balossa

Напомним, что Айдархан Калиев – главный дизайнер Дома моды «Асыл-Дизайн» и учредитель колледжа модельного искусства и бизнеса «АСПАРА» в г.Тараз, кандидат технических наук, доцент искусствоведения, член Ассоциации производителей одежды и текстиля КНР, автор свыше 80 имиджевых и сезонных коллекций. Основоположник стиля «нео-фольклор» в Казахстане. Под его руководством выпускаются брендовые модели от отечественных торговых марок «ASPARA» и «Aidar Khan».

На протяжении многих лет Дом моды «Асыл-Дизайн» занимается изучением искусства костюма кочевников. Главная цель Дома моды «Асыл-Дизайн» - расширить ассортимент современной одежды.

За плечами дизайнера престижнейшие награды и участие в масштабных международных фестивалях моды: Международный конкурс модельеров «Кутюрье года» (Москва); Baltic Fashion Week (Рига, Латвия); Международный фестиваль национального костюма (Астана); показы авторских коллекций на Всемирных выставках ЭКСПО (Испания, Германия, Китай, Казахстан); показ авторской коллекции на Международной выставке WTM в Лондоне; Евразийская неделя моды в Китае, Неделя моды в Сербии; участие на «Asian Fashion Week Europe» в Нидерландах и в Миланской неделе моды.