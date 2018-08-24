Вход
ADV
Интересно
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (261)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Ассистент Карла Лагерфельда стал дизайнером

  • 228
  • 0
  • 24 Августа 201822:53
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Себастьен Жондо, долгие годы работавший у креативного директора Chanel, дебютировал в качестве модельера.

На официальном сайте марки Karl Lagerfeld появились вещи из дебютной коллекции Себастьена Жондо. Ассистент и телохранитель Карла разработал мужские модели для осенне-зимнего сезона. Известно, что поработать в качестве дизайнера Жондо еще давно предложил сам Лагерфельд, и вот наконец идея воплощена в жизнь.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru