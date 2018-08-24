Ассистент Карла Лагерфельда стал дизайнером

Себастьен Жондо, долгие годы работавший у креативного директора Chanel, дебютировал в качестве модельера.

На официальном сайте марки Karl Lagerfeld появились вещи из дебютной коллекции Себастьена Жондо. Ассистент и телохранитель Карла разработал мужские модели для осенне-зимнего сезона. Известно, что поработать в качестве дизайнера Жондо еще давно предложил сам Лагерфельд, и вот наконец идея воплощена в жизнь.