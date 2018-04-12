Ассоциации Модельеров России на Estet Fashion Week

Показ был посвящен юбиляру Мэтру Моды России Вячеславу Михайловичу Зайцеву.

Валентина Мельникова. Художник – модельер. Президент «Ассоциации Модельеров России». Председатель секции модельеров «Ассоциации русских художников в Париже». Автор проекта «Дни российской моды в Европе». С 1996 года провела 31 фестиваль в столицах Европы: в Париже –17, в Вене, Берлине, Баден – Бадене, Антверпене, Брюсселе, Гамбурге, Дрездене, Копенгагене, Люксембурге, Мадриде, Праге, Риме, Страсбурге, Трире. Представила коллекцию «Я приглашаю вас в мир моды и музыки, в мир волнующих образов».

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Фируза Якубова из солнечного Ташкента, занимающаяся изучением моды востока и созданием одежды. На протяжении последних трех лет Дом Моды Якубовой Фирузы (F&G) со своей коллекцией участвует и побеждает во многих конкурсах страны и выставках ассоциации ремесленников Узбекистана. Представляет национальную одежду в современной интерпретации с учетом тенденций моды. Одежда Фирузы это в то же время изысканная одежда, подчеркивающая культурную принадлежность с удивительным сочетанием красок, столь чарующего востока. Бережно сохраняя традиции, все платья создаются только из натуральных тканей для максимального удобства.

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Светлана Диво. Член Ассоциации Модельеров России. Член «Ассоциации русских художников в Париже». Дизайнер, представившая уникальную авторскую коллекцию «Мое вдохновение». Экологически чистые изделия выполнены из натуральной пряжи для любого времени года и разнообразного ассортимента. Техника исполнения — различные приемы ручного вязания и авторские элементы декора, романтики и этнические мотивы. Стиль автора — минимализм, простота, комфорт. Дизайнер много лет успешно сотрудничала с лидером байк-клуба «Ночные волки» Александром «Хирургом». Заслуженные путешественники России братья Александр и Сергей Синельники объехали на разных видах транспорта весь свет, согреваясь в свитерах автора, которые теперь являются раритетами, поскольку выдержали все трудовые испытания. Авторские работы пользуются повышенным спросом на сайте «Ярмарка мастеров».

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Ирина Арсеньева, Бренд «IVA» представляет коллекцию одежды из войлока «Весна в городе М..» В современном урбанистическом пространстве человек подобен рыбе, выброшенной на берег. Чужеродная среда порождает апатию и ощущение беззащитности. Коллекция «Весна в городе М…» — смелая попытка вернуть человека в мир естественных отношений с природой и окружающими. Яркая и фактурная одежда из войлока, изготовленная вручную, не только создаёт ощущение безопасности, но и подчёркивает индивидуальность характера. Эта одежда –как средство самовыражения, как протест серой массе, как свежий весенний воздух! Гармония красок, дизайна и мягкой, словно облако, войлочной ткани делает эту коллекцию поистине уникальной. Каждая работа — это частичка души автора, которая активно участвует на выставочных площадках в России и Европе.

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Татьяна Ефремова. ТААРУГА — это авторская мастерская по пошиву одежды в народном, фольклорном стиле в современной интерпретации. В пошиве изделий максимально используются натуральные материалы, а также тесьма, кружево, платки и лоскутная техника. Несмотря на необычность изделий — это не сценическая одежда — это вполне комфортные, интересные изделия для современной жизни. Оригинальные дизайнерские решения, усовершенствованная технология обработки, использование в крое «оверсайс», широкая цветовая гамма придает яркое звучание коллекции, чем отличает направление работы мастерской. ТААРУГА славится богатым ассортиментом одежды на все возрастные группы и на все сезоны! Благодаря собственным магазинам и выставочным проектам с продукцией мастерской ТААРУГА знакома вся Россия — от Калининграда до Владивостока, от Якутска до Севастополя.

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Многие модельеры и дизайнеры являлись участниками выставки, где можно было приобрести уникальные авторские работы и стать их обладателями.

Ирина Белопухова. Известный российский модельер работает в моде более 30 лет. Первая в России возрождала искусство изысканных головных уборов. Дипломант и участник более 300 выставок в России и Европе. более 20 лет успешно сотрудничает с мультибрендовыми бутиками. Ее клиенты бизнес-леди, светские дамы, звезды театра, кино и шоу-бизнеса.

Мадам Круже - это современная интерпретация и дизайнерский взгляд Вологодского коклюшечного кружева. Сохраняя традиции народных промыслов, разрабатывают и плетут уникальные авторские изделия Вологодского кружева, которые выполнены заботливыми руками настоящих русских мастериц — хранительниц традиций. Черпая вдохновение в истории, создают красивые и современные вещи , выпуская четыре коллекции в год, радуя и вдохновляя любителей и ценителей безупречной ручной работой.

Волшебство ручной работы — www.madam-k.ru

НАТАЛИЯ ЧИСТОВА. Художник-дизайнер с уникальной коллекцией аксессуаров и одежды из натуральных тканей: шёлка и шерсти с авторской росписью в технике батик. Дипломант международных выставок и фестивалей в Ницце, Лондоне, Копенгагене, Вене, Париже.

Нелли Акимова – дизайнер ювелир, основатель бренда Nelly Forever и дизайнерской студии изделий из натуральных камней и тончайшего японского бисера. Серьезно занимается дизайн студией и благотворительностью. Коллекционные авторские работы выполнены в уникальной технике плетения «бесконечная нить». Много времени и энергии потратила на изучение многообразия традиций тонкого искусства плетения в различных странах мира. Приобретенный опыт и навык позволил создать совершенные и неповторимые авторские работы, в которых отражено яркое восприятие разнообразия мировых культур и нетрадиционное цветовое решение. Авторские серьги, колье. Браслеты - это яркое произведение ювелирного искусства.

Василина Игнатьева – дизайнер, основатель бренда «Svami handmade. Мастерская уникальных украшений». Участник вернисажа «Неделя Sizilian Dolce vita» в Берлине Германия. Мы создаем эксклюзивные украшения в технике ювелирного микромакраме. Это макраме из маленьких узелков с использованием тонких нитей, натуральных камней-самоцветов, бусин, бисера, кристаллов Swarovski, деревянных элементов и других природных материалов.

Каждое колье, браслет, серьги, диадема, сувенир уникальны и неповторимы в своем исполнении, так же как природа нашей планеты, так же как знакомство и общение с людьми. Это стопроцентное творчество и полет фантазии. Единение с природой и использование натуральных материалов – главная идея создания этих чудо-миниатюр. Самый простой наряд в сочетании с любым из наших украшений приобретает неповторимый вид и «изюминку».