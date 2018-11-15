Ассоциация Модельеров России на Estet Fashion Week 2018

ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИКОВА

Художник – модельер. Президент «Ассоциации Модельеров России». Председатель секции модельеров «Ассоциации русских художников в Париже». Автор проекта «Дни российской моды в Европе». С 1996 года провела 31 фестиваль в столицах Европы: в Париже –17 фестивалей, в Вене, Братиславе, Белграде, Берлине, Баден–Бадене, Дрездене, Гамбурге, Трире, Антверпене, Брюсселе, Копенгагене, Люксембурге, Праге.

Организатор участия российских модельеров в Париже на Гала-Балу у Пьера Кардена в 2006 и 2007 годах и на Неделе Высокой Моды в Мадриде «Сибелес-2011г» в рамках «Года Россия-Испания». В Риме в 2011г. представляли российскую моду в «Год Россия-Италия».

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Знакомит с фрагментами коллекции «Новогодний вернисаж».

E-mail: v.melnikova@list.ru Тел. +8.909.990.22.54

«Дом Елисабет» (г. Москва): Агнесса Вольная — главный модельер, лауреаат премии «NIKA»За чувство стиля». Именитый дизайнер с опытом творческой работы более 30-летю. С 2008 года член Международной Ассоциации «Союз Дизайнеров». Бренд «Дома Елисабет» — модели от верхней женской одежды до корсетных изделий. Используются качественные и разнообразные ткани, так же разработаны собственные принты и рисунки. Аксессуары, фурнитура и украшения создаются вручную для каждой модели. . Яна Соловей — молодой и перспективный модельер. Работы Яны отмечены на международных конкурсах.

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oooelisabet@gmail.com , тел. 8-495-211-13-10 http://domelisabet.ru

ФИРУЗА ЯКУБОВА (Узбекистан)

Фируза Якубова модельер, дизайнер ,основатель дома моды F&G. Интерес к созданию одежды из ткани в очень юном возрасте зажгла ее бабушка, сшив ей красивое платье из тканей которые даже не бросались в глаза .Создавая наряды постепенно с возрастом Фируза пришла к открытию своего дома моды. B F&G в основном наряды создаются из натуральных тканей которые сотканы руками узбекских мастеров, а также из тканей привезённых из-за рубежа, для создания удивительных сочетаний красок и вида нарядов. В доме моды F&G политика взглядов в создании одежды абсолютно свободна, не ограничивающая фантазии, где действует единственный принцип, принцип высокого качества исполнения задач.

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Дом Моды Якубовой Фирузы (F&C)

тел. +7 9263326158, Email: Feruza-25@inbox.ru

СВЕТЛАНА ДИВО

Светлана Диво (Пушкина). Член Ассоциации Модельеров России, Член Ассоциации Русских Художников в Париже, постоянный участник Estet Fashion Week.

Дизайнер, разработавшая множество уникальных коллекций.

Экологически чистые изделия разнообразного ассортимента выполнены из натуральной пряжи для любого времени года.

Техника исполнения — различные приемы ручного вязания и авторские элементы декора и этномотивы.

Стиль автора — минимализм, простота, комфорт.

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Много лет дизайнер успешно сотрудничала с лидером байк-клуба «Ночные волки» Александром Хирургом. Заслуженные путешественники России братья Александр и Сергей Синельники на разных видах транспорта объехали весь свет, согреваясь в свитерах автора, которые теперь являются раритетами, поскольку выдержали все трудовые испытания.

DaMiNe

А вы слышали об эко-мехе? Видели шубки из него, прикасались к нему? Семейная компания DaMiNe уже 5-й год удивляет высочайшим качеством эко-меха, современными моделями и стильными образами.

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Мы одеваем девушек в теплые шубки из эко-меха без ущерба для животных и окружающей среды.

DaMiNe – одна из первых компаний в России, кто начал разрабатывать и шить свои дизайнерские модели эко-шубок. Мы не следуем за модой, мы её создаем!

Художник — модельер Дмитрий Нелюбин.

www.damine.ru

МАРИНА АНДРЕЕВА

Марина Андреева — Модельер. Занимается пошивов одежды 10 лет. Владелец бренда Dress room Marina Andreeva. Член клуба Бизнес на каблуках. Принимала участие на форуме «Туфелька для золушки» в Санкт-Петербурге как модельер и представила новую линию летней винтажной коллекции 2017 году. Представляла коллекцию «Воздушная фантазия» на конкурсе красоты 2017 году. Активно сотрудничает с грузинским ансамблем «Джута» и создает для танцевального коллектива национальные костюмы почти 6 лет. Марина Андреева в пошиве одежды использует натуральные материалы с оригинальными принтами. Представляет коллекцию русскими мотивами «Русская соната» — яркие колоритные принты флористика и русские сказки совмещено новой линии модельера.

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тел. 8 926 1669767

ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВА/ЛЮБОВЬ КРАСНЮК

ТААРУГА — это авторская мастерская по пошиву одежды в народном, фольклорном стиле в современной интерпретации. В пошиве изделий максимально используются натуральные материалы, а также тесьма, кружево, платки и лоскутная техника. Несмотря на необычность изделий — это не сценическая одежда — это вполне комфортные, интересные изделия для современной жизни.

Оригинальные дизайнерские решения, усовершенствованная технология обработки, использование в крое «оверсайс», широкая цветовая гамма очень сильно выделяет и отличает направление работы мастерской.

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ТААРУГА это богатый ассортимент одежды на все возрастные группы и на все сезоны! По средствам собственных магазинов, Выставочных проектов с продукцией мастерской ТААРУГА, знакома вся Россия — от Калининграда до Владивостока, от Якутска до Севастополя.

ООО «Тааруга» 620017 г.Екатеринбург ул.Шефская д.4 А-201

Телефоны: 8 /343/300-19-92 рабочий +7-912-28-31-243 директор Ефремова Татьяна Рудольфовна taaruga@mail.ru

7-950-65-18-441 менеджер по работе с клиентами Родина Наталья taarugashop@mail.ru

www.taaruga.com

В шоуруме принимали участие:

ИРИНА БЕЛОПУХОВА

Известный российский модельер работает в моде более 30 лет. Первая в России возрождала искусство изысканных головных уборов. Дипломант и участник более 300 выставок в России и Европе. более 20 лет успешно сотрудничает с мультибрендовыми бутиками. Ее клиенты бизнес-леди, светские дамы, звезды театра, кино и шоу-бизнеса.

www.ira-bel.ru

НАТАЛИЯ ЧИСТОВА

Художник-дизайнер предлагает коллекцию аксессуаров и одежды из натуральных тканей: шёлка и шерсти с авторской росписью в технике батик.

Дипломант международных выставок и фестивалей в Ницце, Лондоне, Копенгагене, Вене, Париже.

ДМИТРИЙ и ОЛЬГА НЕЛЮБИНЫ фирма DaMiNe

ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВА/ЛЮБОВЬ КРАСНЮК фирма ТААРУГА