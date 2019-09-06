Ассоциация Модельеров России примет участие в карнавале "Парад-Шапо"

7 сентября 2019 г. в Москве в парке Сокольники состоится Первый Международный "Парад-Шапо" – карнавал шляп, посвященный дню города.

Главным участником этого мероприятия будет Ассоциация Модельеров России АМР, которая уже больше 25 лет проводит фестивали «Дни российской моды в Европе». Эти фестивали многократно и с большим успехом проходили в Париже, Риме, Вене, Берлине, Брюсселе, Каннах, Баден-Бадене и т.д. А также приняла участие на Неделе Высокой Моды в год России-Испании в Мадриде.

Во время Парада-Шапо примут участие такие известные модельеры, как:

- Президент АМР Валентина Мельникова,

- «Дом Елисабет» Елизавета Моргульчик и дизайнер Яна Соловей.

- фирма «Тааруга» г.Екатеринбург , Татьяна Ефремова.

- Марина Андреева,

- Валерия Моргасова,

- Маргарита Голубева,

- Лариса Шарин.

Праздник пройдет при поддержке парламентского клуба «Российский парламентарий» Госдумы РФ и «Деловые женщины России».