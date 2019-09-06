Ассоциация Модельеров России примет участие в карнавале "Парад-Шапо"

7 сентября 2019 г. в Москве в парке Сокольники состоится Первый Международный "Парад-Шапо" – карнавал шляп, посвященный дню города.
Главным участником этого мероприятия будет Ассоциация Модельеров России АМР, которая уже больше 25 лет проводит фестивали «Дни российской моды в Европе». Эти фестивали многократно и с большим успехом проходили в Париже, Риме, Вене, Берлине, Брюсселе, Каннах, Баден-Бадене и т.д. А также приняла участие на Неделе Высокой Моды в год России-Испании в Мадриде.
Во время Парада-Шапо примут участие такие известные модельеры, как:
- Президент АМР Валентина Мельникова,
- «Дом Елисабет» Елизавета Моргульчик и дизайнер Яна Соловей.
- фирма «Тааруга» г.Екатеринбург , Татьяна Ефремова.
- Марина Андреева,
- Валерия Моргасова,
- Маргарита Голубева,
- Лариса Шарин.
Праздник пройдет при поддержке парламентского клуба «Российский парламентарий» Госдумы РФ и «Деловые женщины России».
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