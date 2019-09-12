Ассоциация Модельеров России в карнавале "Парад-Шапо"

В Москве 7 сентября 2019 года в парке Сокольники в честь Дня города прошел международный «Парад-Шапо».

В параде приняла участие Ассоциация Модельеров России АМР. Это было первое участие АМР в рамках Шапо. Президент Ассоциации АМР Валентина Мельникова.

На протяжении 25 лет Ассоциация с большим успехом проводила фестивали «Дни российской моды в Европе»: 17 раз в Париже, а также в Риме, Вене, Берлине, Брюсселе, Мадриде, Каннах, Баден-Бадене и др. городах Европы. Всего прошел 31 фестиваль.

Ассоциация 15 раз участвовала на Неделе Высокой Моды ESTET FASHION WEEK.

На празднике модельеры – члены Ассоциации познакомили гостей города со своими работами.

В показе приняли участие:

"Дом «Елисабет". Основатель Дома моды Елизавета Моргульчик. Дизайнер Яна Соловей, чьи модели отличаются многообразием форм. Изделия от Дома «Елисабет» делают любую женщину стильной и эффектной.

www.instagram.com/dom_elisabet/

e-mail: oooelisabet@gmail.com

Тел. 8-985-2111310

Татьяна Ефремова фирма «Тааруга» г.Екатеринбург. Это фирма, чьи изделия выполнены в стиле Casuel (КЕЖУЭЛ) из натуральных материалов: шерсть, лен, хлопок и т.д. Удобство и практичность – что особенно актуально в наше время.

Адрес: ООО «Тааруга» 620017 г.Екатеринбург, ул. Шефская, д4А-211

Тел. 8-343-3001992, +7-912-2831243

E-mail: taaruga@mail.ru

Марина Андреева – занимается пошивом одежда 11 лет. Создатель сети магазинов DressRoom by Marina Andreeva. Член клуба – Bussiness on heels. В своей коллекции предлагает интересный экскурс по Москве, что актуально для праздника День города. Особо интересна коллекция «Шуховская башня» в Москве. Для воплощения и создания задуманного она использует авторский принт. На празднике прошел совместный показ с использованием головных уборов Президента Ассоциации АМР Валентины Мельниковой.

Тел. 8-926-1669767

Лариса Шарин предоставила свои шляпы для имиджа гостей.

Показ на основной сцене парка Сокольники состоялся при участии модельной студии «Personality» Сеченовского университета. Режиссер Олеся Касьянова (ПМГМУим. Сеченова) – директор культурного центра NewArt(ПМГМУ).

Поддержка: представители Парламентского клуба «Российский парламентарий Госдумы РФ» в лице Людмилы Кольцовой и «Деловые женщины России» в лице Натальи Каневец.

Фото предоставлены Владимиром Дейниченко.