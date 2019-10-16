Ассоциация «Недели Моды» подписала соглашение с Палатой предпринимателей португалоговорящих стран

В городе Порту, в рамках португало-российского экономического форума состоялось подписание международного соглашения - Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией «Недели Моды» и Палатой предпринимателей португалоговорящих стран (Португалия, Бразилия, Ангола, Мозамбик).

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества между нашими организациями в деле развития индустрии моды, и предусматривает налаживание деловых контактов между деловыми кругами, дизайнерским сообществом, проведение совместных выставок, деловых форумов, участие в неделях моды наших стран, информационный обмен.

Данное соглашение стало вторым международным соглашением Ассоциацией «Недели Моды», после подписания Меморандума с China Fashion Week.

После подписания соглашения состоялся круглый стол о развития индустрии моды в наших странах и сотрудничества в этой области.