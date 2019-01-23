Атрибутика старинных пиратских кораблей в линии NAVY от UNOde50

Линия Navy коллекции Весна/Лето 2019 от испанского ювелирного бренда UNOde50 вдохновлена устройством старинных кораблей.

Скульптурные украшения из «мятого» металла с серебряным или золотым покрытием напоминают корабельные находки – канатные узлы, древние монеты, якоря и компасы.

Ручная работа, неслучайные отпечатки позволяют создателям вступить в диалог с обладателем изделия.