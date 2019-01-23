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UNOde50 (19)
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Semkov Arnold Alexandrovich

Атрибутика старинных пиратских кораблей в линии NAVY от UNOde50

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  • 23 Января 201918:54
Сюжеты: UNOde50

Линия Navy коллекции Весна/Лето 2019 от испанского ювелирного бренда UNOde50 вдохновлена устройством старинных кораблей.

Скульптурные украшения из «мятого» металла с серебряным или золотым покрытием напоминают корабельные находки – канатные узлы, древние монеты, якоря и компасы.

Ручная работа, неслучайные отпечатки позволяют создателям вступить в диалог с обладателем изделия.

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