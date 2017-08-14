Авангардное видео от марки Stella McCartney

Британский дизайнер представила короткометражный фильм, который заставит вас удивиться.

Марка Stella McCartney опубликовала короткометражку, получившую название The Eclipse. Шестиминутное видео выполнено в сюрреалистичной манере и представляет собой фрагмент осенне-зимней рекламной капании. За создание ролика отвечала режиссер Филиппа Прайс, которая в прошлом году уже снимала кампейн для марки Стеллы. Странные ковбои, инопланетяне, постапокалипсис и пустынные пейзажи – все это задействовано в видео.