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Артем Кузелев

Авангардное видео от марки Stella McCartney

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  • 14 Августа 201715:56
Сюжеты: Stella McCartney, Рекламные кампании

Британский дизайнер представила короткометражный фильм, который заставит вас удивиться.

Марка Stella McCartney опубликовала короткометражку, получившую название The Eclipse. Шестиминутное видео выполнено в сюрреалистичной манере и представляет собой фрагмент осенне-зимней рекламной капании. За создание ролика отвечала режиссер Филиппа Прайс, которая в прошлом году уже снимала кампейн для марки Стеллы. Странные ковбои, инопланетяне, постапокалипсис и пустынные пейзажи – все это задействовано в видео.

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