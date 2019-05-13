Авиаколлекция Louis Vuitton. Cruise, 2020

Николя Гескьер представил в знаменитом терминале авиакомпании TWA нью-йоркского аэропорта Джона Кеннеди новую коллекцию Louis Vuitton.

В этот вечер в терминале собралось огромное количество знаменитостей, среди которых были давние друзья дома Louis Vuitton Софи Тернер, Эмму Стоун, Джулианну Мур, Дженнифер Коннелли и Кейт Бланшетт. Гости расселись в просторных креслах первого класса, чтобы увидеть новую круизную коллекцию Николя Гескьера, вдохновленную архитектурой 1960-х годов и перелетами. А что касается путешествий, то парижскому дому нет равных в создании одежды и аксессуаров для покорения мира.

Новая коллекция Гескьера получилась очень эклектичной: здесь нашлось место и заимствованиям из формы летчиков, и гламуру, и ассоциациям с портретной живописью Ренессанса. В итоге образы супергероинь Louis Vuitton получились структурированными за счет использования кожи, но нежными и романтичными благодаря плиссировкам и мягким блестящим накидкам. В вышивке, украшающей модели, без труда читаются мотивы ар-деко.