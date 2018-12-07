Австралийская версия Cosmopolitan закрывается

Издательство Bauer Media, занимавшееся выпуском австралийского Cosmopolitan, объявило о завершении проекта.

Последние 45 лет австралийская версия Cosmo выпускалась издательством Bauer Media по лицензии холдинга Hearst Communications. Однако на днях представители компании объявили, что издание закрывается, а декабрьский номер станет последним. Очевидно, что причиной завершения проекта стала его нерентабельность, однако никаких новостей о том, что сохранится онлайн-версия журнала, нет. Кроме того, генеральный директор Bauer Media Пол Дикзеул сообщил, что журнал вряд ли ждет устойчивое будущее.