Вход
ADV
Интересно
Cosmopolitan (15)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Австралийская версия Cosmopolitan закрывается

  • 111
  • 0
  • 07 Декабря 201818:08
Сюжеты: Cosmopolitan

Издательство Bauer Media, занимавшееся выпуском австралийского Cosmopolitan, объявило о завершении проекта.

Последние 45 лет австралийская версия Cosmo выпускалась издательством Bauer Media по лицензии холдинга Hearst Communications. Однако на днях представители компании объявили, что издание закрывается, а декабрьский номер станет последним.  Очевидно, что причиной завершения проекта стала его нерентабельность, однако никаких новостей о том, что сохранится онлайн-версия журнала, нет. Кроме того, генеральный директор Bauer Media Пол Дикзеул сообщил, что журнал вряд ли ждет устойчивое будущее.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru