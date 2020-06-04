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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (289)
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Артем Кузелев

Автопортрет Карла Лагерфельда ушел с торгов почти за 18 000 евро

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  • 04 Июня 202013:50
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Автопортрет, который Карл Лагерфельд написал в 2014 году для спецномера журнала Madame Figaro, продан с аукциона за 17 980 евро.

Рассказывая о продаже метровой картины квадратной формы, написанной гуашью, оценщик аукционного дома Boisseau-Pomez Леонар Помес отметил: «Это мировой рекорд для графического произведения Карла Лагерфельда». Все рисунки дизайнера, продававшиеся до этого момента, уходили с торгов за 1500-2000 евро. При этом начальная стоимость лота составила 8000 евро. По мнению аукциониста, на итоговую сумму повлияли формат и уникальность работы.

 
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