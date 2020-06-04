Автопортрет Карла Лагерфельда ушел с торгов почти за 18 000 евро

Автопортрет, который Карл Лагерфельд написал в 2014 году для спецномера журнала Madame Figaro, продан с аукциона за 17 980 евро.

Рассказывая о продаже метровой картины квадратной формы, написанной гуашью, оценщик аукционного дома Boisseau-Pomez Леонар Помес отметил: «Это мировой рекорд для графического произведения Карла Лагерфельда». Все рисунки дизайнера, продававшиеся до этого момента, уходили с торгов за 1500-2000 евро. При этом начальная стоимость лота составила 8000 евро. По мнению аукциониста, на итоговую сумму повлияли формат и уникальность работы.