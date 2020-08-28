Авторский бренд одежды будущего Гран-при конкурса «Миссис Россия-2020» Александры Чёрной

Новые технологии бренда Александры Чёрной «ALEKSANDER&ALEKSANDRA» покорили членов жюри. Павел Глоба и Владимир Маркин теперь будут щеголять зимой в нарядах от Александры Чёрной и ее бренда «ALEKSANDER&ALEKSANDRA». Все члены жюри конкурса «Миссис Россия-2020» получили в подарок первые образцы уникальной одежды по новой технологии от Александры Чёрной.

«GREENPEACE» выразил своё восхищение в адрес Александры Чёрной. Благодаря ее коллекции одежды мы сможем сохранить и спасти животных.

Талантливая бизнес-леди Александра Черная в этом году представляла на конкурсе «Миссис Россия» Московскую область. И, как отметила президент конкурса Алла Маркина, Александра выступила не только как основатель авторского бренда одежды будущего, но и как дизайнер коллекции, которая за счёт своего технического прогресса позволит присоединится к экологическому направлению «Greenpeace».

Идея сделать одежду на зимний период с использованием системы нагревательных элементов, работающих на аккумуляторах пришла Александре, когда она гуляла со своим сыном зимой по улице. Это изобретение наших российских учёных. Технология устроена таким образом, что нано-нагреватель размещается под подкладкой одежды, не привлекая внимания и не мешая движению. Красивые лёгкие вещи могут использоваться в прохладный период без внедрения меха и тяжёлых подкладок!

Данная технология абсолютно безопасна и может использоваться для детей, обеспечивая тепло при ношении легких курток и комбинезонов.