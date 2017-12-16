Авторский он-лайн курс от Энни Лейбовиц

Знаменитый фотограф запускает собственный образовательный курс по фотомастерству.

Энни Лейбовиц опубликовала анонс авторского онлайн-курса по фотографии. Фотограф прочитает 14 видеолекций, в которых расскажет о выработке идей для портретных съемок, организации процесса, работе с естественным светом и обработке снимков. Студенты также получат электронную версию рабочей тетради и дополнительные материалы для занятий. В ходе обучения Энни ответит на вопросы слушателей.

Цена всего курса составляет 90 долларов, запись ведется на официальной страничке в сети.