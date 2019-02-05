Айрис Апфель официально стала моделью

Как это ни странно, но знаменитая бизнесвумен и легенда моды подписала свой первый модельный контракт только сейчас!

Икона стиля, легенда моды, бизнесвумен и дизайнер осваивает в свои 97 новую профессию. На днях Айрис Апфель сообщила, что подписала свой первый в жизни модельный контракт. Причем сразу с агентством IMG Models! Теперь среди коллег Айрис такие суперзвезды современной моды, как Жизель Бюндхен, Амбер Валлетта и Белла Хадид.