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Iris Apfel (Айрис Апфель) (13)
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Артем Кузелев

Айрис Апфель официально стала моделью

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  • 05 Февраля 201911:43
Сюжеты: Iris Apfel (Айрис Апфель)

Как это ни странно, но знаменитая бизнесвумен и легенда моды подписала свой первый модельный контракт только сейчас!

Икона стиля, легенда моды, бизнесвумен и дизайнер осваивает в свои 97 новую профессию. На днях Айрис Апфель сообщила, что подписала свой первый в жизни модельный контракт. Причем сразу с агентством IMG Models! Теперь среди коллег Айрис такие суперзвезды современной моды, как Жизель Бюндхен, Амбер Валлетта и Белла Хадид.

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