Бьюти-боксы Royal Samples – незаменимая стратегия красоты!

Современный маркетинг и инновационные инструменты рентабельного бизнеса позволяют приобретать несколько видов разнообразной продукции по цене, гораздо более выгодной, чем одиночные товары. По этой схеме функционируют так популярные и востребованные у современных девушек и женщин коробочки красоты или бьюти-боксы. Их суть – в формировании из продукции разных брендов косметических комплектов. В наборы, как правило, входят продукты разных типов и размера – от пробников и миниатюр до полноразмерной упаковки.

Одной из самых популярных компаний, представляющих такие услуги, является Royal Samples.

Royal Samples – это эксклюзивные наборы косметики, в состав которых входят как полноразмерные продукты, так и косметические миниатюры. В бьюти-боксы включают бренды разной ценовой категории, от среднего до класса люкс и премиум-сегмента.

Форма и содержание каждой коробочки Royal Samples варьируется, но неизменно учитываются детали потребительского спроса.

Ещё один несомненный плюс Royal Samples - бесплатная доставка по России.

Эти бьюти-боксы являются универсальным и бюджетным способом ознакомления с продуктами разных брендов, а также идеальным подарком, способным порадовать даже самых взыскательных и капризных леди и джентльменов (бывают и мужские боксы).

В этой публикации представляем содержимое коробочки ChicBOX #4, доставка которой начинается с 13 мая.

В ChicBOX #4 входит 8 продуктов люкс и премиальных косметических брендов в формате полноразмеров, миниатюр и тревел-сайз, среди которых:

- Универсальные компактные двухцветные тени для век L'arte del bello - сатиновые тени на основе минеральных компонентов, подходящие для любого цветотипа. Минералы в составе теней обеспечивают легкость нанесения и растушевки, легко наслаиваются и позволяют тем самым регулировать насыщенность оттенков;

- Пилинг-крем энзимного действия Matis, идеально подходящий для чувствительной кожи, мгновенно выравнивающий текстуру и возвращающий синяние:

- Тающий очищающий гель для снятия макияжа Biore, способный легко справиться даже с водостойким макияжем;

- Двухфазная сыворотка Biotherm Aquasource Aura Concentrate, обеспечивающая 48 часов интенсивного восстанавливающего увлажнения после одного нанесения;

- Увлажняющий гель-бальзам для сияния кожи Thalgo, который стимулирует детоксикацию клеток кожи, оказывает антиоксидантное действие, улучшает микроциркуляцию;

- Очищающая матирующая маска Effaclar La roche-posay глубоко очищает поры и контролирует избыточное выделение кожного сала;

- Лёгкий несмываемый кондиционер-спрей для волос клео Fresh Line подходит для всех типов волос, включая тонкие и жирные, оставляет на волосах деликатный аромат жасмина;

- Филлеры для волос, способные преобразить волосы, сделав их гладкими, послушными и шелковистыми.

Кроме того, в каждой 2-ой коробочке в подарок идёт набор «Весенний Детокс кожи»: Маска с гиалуроновой кислотой, JAPAN GALS (1 шт.) + Крем для кожи вокруг глаз, REXALINE (миниатюра).

Цена ChicBOX #4: 1299 рублей!

Что особенно приятно – цена одного бьюти-бокса намного дешевле, чем каждый продукт по отдельности.

Принцип: платите меньше - получаете больше!

Как все мы знаем: «Красота спасёт мир!»

А бьюти-боксы Royal Samples станут надёжными помощниками для украшения Вселенной!

Все детали по заказу и доставке можно узнать на сайте: https://royalsamples.ru

В мир красоты погружалась Юлия Бурулёва