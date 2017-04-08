30 марта на набережной Москвы-реки в ресторане «Ласточка» состоялась грандиозная вечеринка «Бьюти-девичник» Екатерины Дибровой. Тема вечеринки «Великий Гэтсби» была выбрана не случайно. На палубе роскошного корабля звучал джаз, на званый вечер гостей встречала хозяйка мероприятия в аксессуарах стиля 20-х годов. Президент медицинской корпорации RHANA, кандидат экономических наук, академик РАМТН, действительный член Международной академии наук собрала своих подруг успешных бизнес-леди, чтобы отпраздновать день рождения, рассказать о новых секретах красоты и здоровья. Кают-компания корабля превратилась в бьюти-пространство. Официальный представитель французского завода Jean Niel, помогала создать гостям индивидуальный парфюм, с помощью уникальных отдушек и разных ароматов. Девушки могли составить провести диагностику кожи с помощью специального аппарата и получить консультацию специалиста, таролог отвечала на интересующие каждую девушку вопросы, а корнер ювелирного бренда Roberto Bravo демонстрировал свои ювелирные новинки.

Праздник с фееричными танцами и салютом прямо с Москвы-реки продолжался до позднего вечера. Ведущий вечера шоумен Александр Белов развлекал и зажигал всех. Гости дарили песни в собственном исполнении, выступили на площадке и показали мастер-класс профессиональные преподаватели танцевального клуба GallaDance. Внезапное появление друга и партнера Андрея Малахова, человек – праздник, человек – фейерверк устроил невероятный сюрприз имениннице и гостям, которое стало украшением вечера.

«Девочки, главное в женщине ее душа, именно красивая душа – это мощная сила притяжения! Это зеркало, которое отражает внутреннюю красоту человека, и тогда образ становится гармоничным! Глаза сияют изнутри добротой, любовью и радость! Сияйте душой, мои дорогие и будьте счастливы!» — говорила Екатерина Диброва, принимая поздравления подруг.

Гости вечера: Ольга Кабо, Анастасия Задорина, Аннэтэс Розенберг-Рудман, Елена Ярмак, Катерина Ярославская, Мария Лемешева, Изета Гаджиева, Анна Горшкова, Дарья Михалкова, Эвелина Бленданс, Алиса Толкачева, Алена Свиридова, Екатерина Одинцова, Елена Теплицкая, Андрей Малахов, Евгения Ким, Ольга Ушакова, Мария Шумакова, Александра Вантье и многие другие