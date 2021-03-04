Бьюти-набор - идеальный подарок для каждой леди!

Приближается Международный женский день «8 марта», а это значит, что великолепные, изысканные и обворожительные Леди готовятся принимать поздравления и поздравлять друг друга! В этой подборке мы расскажем о разнообразных бьюти-подарках, которые порадуют самые разные категории женщин и станут очень приятными и полезным презентом!

Специально ко всем предстоящим праздникам MIXIT придумали невероятную коллекцию для домашнего SPA.

SPA RITUALS MIXIT - коллекция, которая очаровывает, завораживает и погружает в магическую атмосферу медитации, красоты и гармонии.

SPA RITUALS coзданы для тех, кто устал от городской суеты и хочет погрузиться в магическую атмосферу ухода за собой.

В продуктах объединены четыре стихии, чтобы каждый смог найти что-то свое. Линейка SPA RITUALS станет особым способом медитации.

В составе коллекции 4 линейки, в каждой из которой по 3 классных продукта: увлажняющий скраб, увлажняющий гель для душа, увлажняющее молочко для тела.

Ощути всю силу и пользу стихии земли, которая наполнит кожу полезными макро- и микроэлементами, превратив приём душа в настоящий ритуал ухода. Экстракт кокоса, который является источником ценных элементов, наполняет кожу питательными веществами, а экстракт миндаля глубоко увлажняет и смягчает. Нежный аромат ванили с нотками кокоса создаёт атмосферу гармонии и спокойствия.

Состав набора:

Питательный сахарно-солевой скраб для тела, 250 г; Питательный гель для душа, 250 мл; Питательное молочко для тела, 200 мл.

Как работают:

экстракт кокоса глубоко питает, восстанавливает липидную мантию кожи, придаёт ей гладкость и бархатистость;

экстракт миндаля с витаминами А, Е и F регулирует водный баланс, обеспечивает эффективное увлажнение и питание, выравнивает тон кожи;

аромат ванили с нотками кокоса создаёт атмосферу гармонии и спокойствия.

Результат:

мягкое очищение;

деликатное отшелушивание ороговевших клеток кожи;

эффективное увлажнение и питание;

постепенное выравнивание тона кожи;

активное насыщение полезными макро- и микроэлементами;

надёжная защита от сухости;

гладкая, бархатистая, ухоженная кожа.

Для кого:

Для тех, кто хочет набор для ухода за телом, средства из которого наполнят кожу питательными веществами.

Применение:

Возьми небольшое количество скраба, равномерно распредели по влажной коже лёгкими массажными движениями. Используй 2-3 раза в неделю. Нанеси на мочалку или влажную кожу тела, вспень, смой тёплой водой. Подходит для ежедневного использования. Нанеси на чистую кожу тела, мягко помассируй до полного впитывания. Подходит для ежедневного использования.

Набор экспресс-масок для преображения кожи Magic – PRO PACK, ARAVIA Professional

Цена: 972 руб.

Набор масок из тонкой гигроспопичной ткани для экспресс-преображения кожи. Каждая маска выполняет свою функцию: детокс, восстановление и ревитализация. При комплексном последовательном использовании заметно улучшается внешний вид и состояние кожи. Специальная форма маскок работает с зоной овала лица, оказывает видимый лифтинговый эффект. Тканевая основа масок запечатывает активные ингредиенты в поверхности кожи, обеспечивая максимально быстрый эффект, блокирует быстрое испарение драгоценной влаги с кожи.

В наборе:

Экспресс-маска детоксицирующая Magic – PRO DETOX MASK

Освобождает кожу от токсинов и свободных радикалов, ингибирует воспалительные процессы, устраняет следы стресса и вредного воздействия окружающей среды, восстанавливает здоровый внешний вид кожи.

Активные компоненты:

Био-комплекс APOLLUSKIN® - глюкоманнаны одуванчика;

Био-комплекс MITOKINYL® - экстракт дрожжей;

Гиалуроновая кислота;

Растительные полисахариды.



Экспресс-маска восстанавливающая Magic – PRO REPAIR MASK

Нормализует работу сальных желез, запускает механизмы выработки природных антибиотиков, препятствует возникновению и развитию воспалений, оказывает адсорбирующее действие.

Активные компоненты:

Себорегулирующий комплекс DERMAPUR® HP –феноловые кислоты таволги;

Гиалуроновая кислота;

Растительные полисахариды.



Экспресс-маска ревитализирующая Magic – PRO REVITALIZING MASK

Успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснения, устраняет чувство стягивания, уменьшает чувствительность кожи.

Активные компоненты:

COHELISS® BIO – пептидный комплекс из семян ржи;

Био-комплекс CALMISKIN® - флавоноиды мяты;

Гиалуроновая кислота;

Растительные полисахариды.

Рекомендации для профессионального ухода: маски подходят для использования в процедурах, также для аппаратных методик и пластического массажа

Рекомендации по домашнему уходу: маски подходят для курсового использования, а также для экспресс-преображения кожи и пролонгации салонных процедур

Набор для профессионального моделирования бровей - набор defined & refined brows от Benefit. -

идеальные брови своими руками!

Профессионально оформи брови с помощью этого волшебного набора. Набор содержит все необходимое, чтобы сделать брови более выразительными! Создай объем, используя праймер, а затем тщательно прорисуй брови. В наборе ты найдешь наши фирменные советы и секреты красоты, а также специальный инструмент для моделирования, позволяющий создать идеальную форму бровей.

Состав:

- праймер BROWVO! | 1 мл

- карандаш precisely, my brow | 0,08 г нетто

- карандаш high brow | 2,8 г нетто

Revlon Professional Style Masters Smooth Duo Kit - превосходный дуэт для гладкости волос!

Цена: от 1300 руб.

Многие женщины сталкиваются с проблемой непослушных волос и идут на разные ухищрения, чтобы добиться гладкости и шелковистости. Соответственно, производители стараются учитывать запросы потребителей. Одним из must hav в этом сегменте является набор для гла­дких волос Revlon Professional Style Masters Smooth Duo Kit .

Состав набора:

Revlon Style Masters Smooth Shampoo - Шампу­нь для гладкости волос, 400 мл.

Revlon Style Masters Smooth Iron Guard - Бальзам разгла­живающий со слабой фиксацией и натуральным блеском, 150 мл.

Разглаживающий шампунь Revlon Professional Style Masters Smooth Shampoo. Шампунь с разглаживающим эффектом специально разработан для прямых волос. Уменьшает спутывание, очищает и увлажняет. Делает послушными даже самые непослушные волосы.

Бальзам Revlon Professional Smooth Iron Guard - это: максимальная подготовка волос к укладке с использованием фена или утюжка. Специальные защитные комплексы уберегут локоны от пересыхания, ломкости или тусклости при частом применении термоинструмента. Уникальная система сохранения гладкости, которая не только сделает волосы по-настоящему ровными, струящимися и удивительно гладкими, но и поможет защитить их от неблагоприятного внешнего воздействия. С бальзамом идеальному виду волос не страшна высокая влажность, дождь и сильный ветер - укладку не изменит первоначальную форму и не потеряет аккуратности. Бальзам Revlon Professional Smooth Iron Guard имеет легкую нежную текстуру, хорошо и равномерно распределяется по глади волос, не склеивает и не утяжеляет пряди.

Подборку подготовила: Бурулева Юлия