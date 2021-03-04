Бьюти-набор - идеальный подарок для каждой леди!

Приближается Международный женский день «8 марта», а это значит, что великолепные, изысканные и обворожительные Леди готовятся принимать поздравления и поздравлять друг друга! В этой подборке мы расскажем о разнообразных бьюти-подарках, которые порадуют самые разные категории женщин и станут очень приятными и полезным презентом!
Специально ко всем предстоящим праздникам MIXIT придумали невероятную коллекцию для домашнего SPA.
SPA RITUALS MIXIT - коллекция, которая очаровывает, завораживает и погружает в магическую атмосферу медитации, красоты и гармонии.
SPA RITUALS coзданы для тех, кто устал от городской суеты и хочет погрузиться в магическую атмосферу ухода за собой.
В продуктах объединены четыре стихии, чтобы каждый смог найти что-то свое. Линейка SPA RITUALS станет особым способом медитации.
В составе коллекции 4 линейки, в каждой из которой по 3 классных продукта: увлажняющий скраб, увлажняющий гель для душа, увлажняющее молочко для тела.
Ощути всю силу и пользу стихии земли, которая наполнит кожу полезными макро- и микроэлементами, превратив приём душа в настоящий ритуал ухода. Экстракт кокоса, который является источником ценных элементов, наполняет кожу питательными веществами, а экстракт миндаля глубоко увлажняет и смягчает. Нежный аромат ванили с нотками кокоса создаёт атмосферу гармонии и спокойствия.
Состав набора:
- Питательный сахарно-солевой скраб для тела, 250 г;
- Питательный гель для душа, 250 мл;
- Питательное молочко для тела, 200 мл.
Как работают:
- экстракт кокоса глубоко питает, восстанавливает липидную мантию кожи, придаёт ей гладкость и бархатистость;
- экстракт миндаля с витаминами А, Е и F регулирует водный баланс, обеспечивает эффективное увлажнение и питание, выравнивает тон кожи;
- аромат ванили с нотками кокоса создаёт атмосферу гармонии и спокойствия.
Результат:
- мягкое очищение;
- деликатное отшелушивание ороговевших клеток кожи;
- эффективное увлажнение и питание;
- постепенное выравнивание тона кожи;
- активное насыщение полезными макро- и микроэлементами;
- надёжная защита от сухости;
- гладкая, бархатистая, ухоженная кожа.
Для кого:
Для тех, кто хочет набор для ухода за телом, средства из которого наполнят кожу питательными веществами.
Применение:
- Возьми небольшое количество скраба, равномерно распредели по влажной коже лёгкими массажными движениями. Используй 2-3 раза в неделю.
- Нанеси на мочалку или влажную кожу тела, вспень, смой тёплой водой. Подходит для ежедневного использования.
- Нанеси на чистую кожу тела, мягко помассируй до полного впитывания. Подходит для ежедневного использования.
Набор экспресс-масок для преображения кожи Magic – PRO PACK, ARAVIA Professional
Цена: 972 руб.
Набор масок из тонкой гигроспопичной ткани для экспресс-преображения кожи. Каждая маска выполняет свою функцию: детокс, восстановление и ревитализация. При комплексном последовательном использовании заметно улучшается внешний вид и состояние кожи. Специальная форма маскок работает с зоной овала лица, оказывает видимый лифтинговый эффект. Тканевая основа масок запечатывает активные ингредиенты в поверхности кожи, обеспечивая максимально быстрый эффект, блокирует быстрое испарение драгоценной влаги с кожи.
В наборе:
Экспресс-маска детоксицирующая Magic – PRO DETOX MASK
Освобождает кожу от токсинов и свободных радикалов, ингибирует воспалительные процессы, устраняет следы стресса и вредного воздействия окружающей среды, восстанавливает здоровый внешний вид кожи.
Активные компоненты:
- Био-комплекс APOLLUSKIN® - глюкоманнаны одуванчика;
- Био-комплекс MITOKINYL® - экстракт дрожжей;
- Гиалуроновая кислота;
- Растительные полисахариды.
-
Экспресс-маска восстанавливающая Magic – PRO REPAIR MASK
Нормализует работу сальных желез, запускает механизмы выработки природных антибиотиков, препятствует возникновению и развитию воспалений, оказывает адсорбирующее действие.
Активные компоненты:
- Себорегулирующий комплекс DERMAPUR® HP –феноловые кислоты таволги;
- Гиалуроновая кислота;
- Растительные полисахариды.
-
Экспресс-маска ревитализирующая Magic – PRO REVITALIZING MASK
Успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснения, устраняет чувство стягивания, уменьшает чувствительность кожи.
Активные компоненты:
- COHELISS® BIO – пептидный комплекс из семян ржи;
- Био-комплекс CALMISKIN® - флавоноиды мяты;
- Гиалуроновая кислота;
- Растительные полисахариды.
- Рекомендации для профессионального ухода: маски подходят для использования в процедурах, также для аппаратных методик и пластического массажа
Рекомендации по домашнему уходу: маски подходят для курсового использования, а также для экспресс-преображения кожи и пролонгации салонных процедур
Набор для профессионального моделирования бровей - набор defined & refined brows от Benefit. -
идеальные брови своими руками!
Профессионально оформи брови с помощью этого волшебного набора. Набор содержит все необходимое, чтобы сделать брови более выразительными! Создай объем, используя праймер, а затем тщательно прорисуй брови. В наборе ты найдешь наши фирменные советы и секреты красоты, а также специальный инструмент для моделирования, позволяющий создать идеальную форму бровей.
Состав:
- праймер BROWVO! | 1 мл
- карандаш precisely, my brow | 0,08 г нетто
- карандаш high brow | 2,8 г нетто
Revlon Professional Style Masters Smooth Duo Kit - превосходный дуэт для гладкости волос!
Цена: от 1300 руб.
Многие женщины сталкиваются с проблемой непослушных волос и идут на разные ухищрения, чтобы добиться гладкости и шелковистости. Соответственно, производители стараются учитывать запросы потребителей. Одним из must hav в этом сегменте является набор для гладких волос Revlon Professional Style Masters Smooth Duo Kit .
Состав набора:
Revlon Style Masters Smooth Shampoo - Шампунь для гладкости волос, 400 мл.
Revlon Style Masters Smooth Iron Guard - Бальзам разглаживающий со слабой фиксацией и натуральным блеском, 150 мл.
Разглаживающий шампунь Revlon Professional Style Masters Smooth Shampoo. Шампунь с разглаживающим эффектом специально разработан для прямых волос. Уменьшает спутывание, очищает и увлажняет. Делает послушными даже самые непослушные волосы.
Бальзам Revlon Professional Smooth Iron Guard - это: максимальная подготовка волос к укладке с использованием фена или утюжка. Специальные защитные комплексы уберегут локоны от пересыхания, ломкости или тусклости при частом применении термоинструмента. Уникальная система сохранения гладкости, которая не только сделает волосы по-настоящему ровными, струящимися и удивительно гладкими, но и поможет защитить их от неблагоприятного внешнего воздействия. С бальзамом идеальному виду волос не страшна высокая влажность, дождь и сильный ветер - укладку не изменит первоначальную форму и не потеряет аккуратности. Бальзам Revlon Professional Smooth Iron Guard имеет легкую нежную текстуру, хорошо и равномерно распределяется по глади волос, не склеивает и не утяжеляет пряди.Поздравляем всех женщин с наступающим праздником! Желаем всем представительницам прекрасной половины человечества всегда помнить, что не надо бояться своих желаний и надежд - другой жизни для них не будет! Фантазируйте, мечтайте, экспериментируйте... И пусть всё, что Вы задумаете, воплощается в жизнь!
Подборку подготовила: Бурулева Юлия
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.