B2B выставки остаются сильными

Активные участники рынка сходятся во мнении, что выставочные бизнес платформы по сей день оказывают ключевое влияние на успех брендов, их региональное развитие и рост качества презентаций коллекций одежды.

Не смотря на высокие темпы роста мировой индустрии моды на протяжении последних лет, выбор выставочных площадок для поиска новых торговых партнеров у брендов одежды среднего сегмента весьма не велик. Для восточно-европейского региона основными рабочими платформами остаются проекты The Gallery в немецком Дюссельдорфе и CPM-Collection Premiere Moscow в столице России. Обе выставки собирают экспонентов из целого ряда стран Еврозоны и Таможенного союза, а также байеров, преимущественно из России, Германии и Казахстана. Организаторы с должным вниманием относятся как к визуальной, так и смысловой составляющей проектов: продуманная современная застройка, инфраструктура мероприятия и непременное присутствие деловой программы, включающей обзоры трендов и аналитику рынка,- все это задает не только высокий уровень событий, но и формирует «атмосферу успеха».

Однако, каким бы «теплым» не был рынок в отношении участников b2b выставок, большое значение имеют базовые установки каждого бренда, его адресация и цельность визуальной и ценовой концепции. Успешно решив эти задачи, на обеих выставках в Дюссельдорфе и Москве дебютировала молодая дизайнерская марка трикотажной одежды и аксессуаров FREE AGE. Основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге компания, уже выпустила в тестовом режиме три сезонные коллекции, и теперь вышла на международный рынок с взвешенным кастомизированным предложением, сопроводив fashion капсулы Весна-Лето 2018 и Осень-Зима 2018/19 базовым межсезонным ассортиментом. В результате, бренду удалось заинтересовать и торговых агентов, оценивающих стратегический аспект работы с ассортиментом, и закупщиков, ориентированных на текущие сезонные поставки в рамках краткосрочных и среднесрочных контактов.

Татьяна Затравина, генеральный директор и владелец FREE AGE: «Участие в деловых выставках особенно ценно тем, что дарит реальную картину рынка, понимание того, какой продукт ждут и каким он должен стать завтра, чтобы не потерять актуальности. Многие эксперты уверены, что заказы могут прийти только на третий-четвертый сезон, когда байеры привыкнут к новому бренду, - тем приятнее сознавать, что наш дебют в CPM и The Gallery стал исключением из правил. FREE AGE уже был представлен в 12 регионах, а после выставок эта цифра достигла отметки в 27 городов, – я вижу в этом некий закономерный результат синергии работы нашей международной команды и, конечно, титанического труда организаторов этих важнейших для всей индустрии мероприятий».