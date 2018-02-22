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Казявин Степан Викторович

Бабочка-галстук СКазявин

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  • 22 Февраля 201811:01

Галстук-бабочка имеет свой стиль завязывания, каждый мужчина одевает его по-своему. Одна и таже бабочка может сочетаться с разными по цвету сорочками. Так проявляеться собственный стиль владельца аксессуара. Сегодня очень много вариаций бабочек: деревянные, проволочные, кожанные, но тканевая всегда останеться на первом месте (для меня по крайней мере). 

 

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