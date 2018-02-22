Бабочка-галстук СКазявин

Галстук-бабочка имеет свой стиль завязывания, каждый мужчина одевает его по-своему. Одна и таже бабочка может сочетаться с разными по цвету сорочками. Так проявляеться собственный стиль владельца аксессуара. Сегодня очень много вариаций бабочек: деревянные, проволочные, кожанные, но тканевая всегда останеться на первом месте (для меня по крайней мере).