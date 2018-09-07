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Старикова

Charuel осень 2018

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  • 07 Сентября 201814:54

Осень,  и вместе с ней новый жизненный период , начинается с появлением в гардеробе актуальных деловых костюмов, платьев благородного кроя, плотных фактурных юбок и изысканных жакетов.

В коллекции Charuel важное место занимает сдержанная одежда для деловых женщин с яркой индивидуальностью – вещи, принципиально соответствующие регламенту, но с небольшими, выразительными акцентами.

Даже в условиях самого непоколебимого корпоративного дресс-кода всегда есть возможность проявить личность и обозначить тонкий вкус.

Сильная, уверенная и утонченная во всем, от внешнего вида до образа мыслей – такова натура современной женщины.

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