Charuel осень 2018

Осень, и вместе с ней новый жизненный период , начинается с появлением в гардеробе актуальных деловых костюмов, платьев благородного кроя, плотных фактурных юбок и изысканных жакетов.

В коллекции Charuel важное место занимает сдержанная одежда для деловых женщин с яркой индивидуальностью – вещи, принципиально соответствующие регламенту, но с небольшими, выразительными акцентами.

Даже в условиях самого непоколебимого корпоративного дресс-кода всегда есть возможность проявить личность и обозначить тонкий вкус.

Сильная, уверенная и утонченная во всем, от внешнего вида до образа мыслей – такова натура современной женщины.