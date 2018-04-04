Backstage рекламной кампании сети универмагов ХЦ

Хотите побывать за кулисами модной съемки новой рекламной кампании ХЦ, увидеть творческий процесс и атмосферу backstage?! Спешим поделиться с вами эксклюзивными кадрами — смотрите видео и вдохновляйтесь модной историей сезона Весна-Лето 2018!
Команда проекта: креативный директор Деркачев Олег, руководитель проекта Наталья Кострома, фотограф Головченко Андрей, стилист Роман Травин, make up Тима Лео, модели Алина Степанова, Ксения Исламова.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.