Backstage рекламной кампании сети универмагов ХЦ

Хотите побывать за кулисами модной съемки новой рекламной кампании ХЦ, увидеть творческий процесс и атмосферу backstage?! Спешим поделиться с вами эксклюзивными кадрами — смотрите видео и вдохновляйтесь модной историей сезона Весна-Лето 2018!

Команда проекта: креативный директор Деркачев Олег, руководитель проекта Наталья Кострома, фотограф Головченко Андрей, стилист Роман Травин, make up Тима Лео, модели Алина Степанова, Ксения Исламова.