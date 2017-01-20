Бал-карнавал "Надежда" в рамках выставки «Гений в юбке»

Юбилейная выставка "Гений в юбке" проходит в галерее «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» с 23 декабря. Надежда Ламанова – легенда в мире моды и театра, обладательница звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества», первый русский модельер Страны Советов. Как ореол величия ее окружал сонм великих русских княжон, выдающихся актрис, известных писателей, художников и режиссеров. В 1925 году Надежда Ламанова стала единственной обладательницей среди русских творцов послереволюционного периода Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением» на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Триумфальным для нее становится и 1928 год опубликования работы «Теория промышленного моделирования». Известность и признание гения Надежды Ламановой во многом связаны с ее новаторскими идеями, которые послужили основой для становления искусства дизайна в России.

Выставка «Гений в юбке» включает пять разделов: «Дворцовый», «Театральный», «Революционный», «Звезды – звезде!» и «Документальный». Ядро экспозиции составляют уникальные экспонаты – платья, выполненные НадеждойЛамановой, из коллекций Музея Москвы иМузея МХАТа. Частные коллекционеры Татьяна Абрамова и Ольга Извольская предоставят подлинные дореволюционные платья, принадлежащие Дому Н.П. Ламановой. Современные реконструкции знаменитых туалетов «Гения в юбке» осуществят 20 российских дизайнеров, вышивальщиц, кружевниц, среди них Елена Супрун, Елена Шепилова, Елена Еланж и ВикторияЯзарова.

В разделе выставки «Звезды – звезде!» принимают участие ведущие дизайнеры: Вячеслав Зайцев (SLAVA ZAITSEV), Татьяна Парфенова, Егор Зайцев (YeZ by Yegorzaitsev), Анастасия Романцова (A LA RUSSE), Катя Леонович (США), Олег Овсиев (VivaVox), Игорь Гуляев (IGOR GULYAEV), Виктория Андреянова (Victoria Andreyanova), Сергей Ефремов (Дом моды EFREMOV), Елена Макашова (дизайнер «Студия платья «ХакаМа»), Середин&Васильев. Так они выразят свою любовь и признательность Н.П. Ламановой.

В экспозиции представлены фотографии и документы из фондов Государственного театрального музея имени А.А. Бахрушина, Государственного музея В.В. Маяковского,«Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества», Государственного Эрмитажа, журнала «Обсерватория культуры» при Российской государственной библиотеке, Российского государственного исторического архива, Государственного архива РФ, Центрального архива г. Москвы, Российского государственного архива литературы и искусства.