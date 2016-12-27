Первый в России был маленьких принцесс Barbie прошел в минувшее воскресенье ТРЦ «Ривьера», превратив его в сказочную страну Дримтопию. В этой чудесной стране, где живут волшебные принцессы, феи и русалочки, дети окунулись в мир фантазий, сбывшихся наяву.

Всех маленьких принцесс на балу встретили хозяйки бала – принцессы Дримтопии. Сияющая принцесса Barbie, Barbie Принцесса леса, Barbie Радужная принцесса и Barbie Сахарная фея показали девочкам и их мамам свои чудесные миры, в которых открывали тайны настоящих принцесс.

На балу каждая девочка могла создать удивительные украшения для себя и своих друзей, поучаствовать в показе мод, посоревноваться в волшебных конкурсах, поиграть со своими любимыми принцессами и, конечно, станцевать настоящий бальный танец, которому учила сама Barbie!

Для своих маленьких гостей Barbie приготовила подарки и угощения, а на память о великолепии сказочного бала все девочки и их мамы могли сфотографироваться в красочных фотозонах.

«Это большое счастье видеть, как дети улыбаются! Для нас проведение такого мероприятия это новый опыт. И я считаю очень удачный. Мы хотим сделать «Бал маленьких принцесс Barbie» традиционным в России» – поделился своими эмоциями после посещения мероприятия Андрей Савченко, генеральный директор компании Маттел в России.

В день бала родители могли приобрести продукцию Barbie в «Детском мире» со скидкой 30%.