Бал Met Gala в этом году не состоится

Организаторы сообщили о том, что одно из важнейших модных мероприятий будет отменено из-за пандемии Covid-19.

Представители нью-йоркского Метрополитен-музея сделали заявление о том, что в этом году знаменитый бал Met Gala не состоится. Организаторы объяснили свое решение кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и необходимостью поддержать здравоохранение. Кроме того, в музее подчеркнули, что такие масштабные развлекательные мероприятия просто не уместны в это непростое время.

При этом выставка About Time: Fashion and Duration все-таки откроет двери посетителям 29 октября 2020 года и будет работать до 7 февраля 2021 года. В Метрополитен-музее планируют возобновить работу уже в середине августа.