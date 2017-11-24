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Артем Кузелев

Balenciaga меняет Colette на Dover Street Market

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  • 24 Ноября 201712:10
Сюжеты: Balenciaga

Попрощавшись с закрывающимся универмагом, французский дом моды переносит свой поп-ап стор в лондонский магазин.

Временный магазин Balenciaga открылся минувшим летом в легендарном универмаге Colette. Так как знаменитый магазин в скором времени навсегда закрывается, руководство парижского дома моды приняло решение перенести поп-ап стор в другое модное место. Выбор пал на лондонский универмаг Dover Street Market, где временный корнер Balenciaga будет работать с 30 ноября по 17 декабря. В честь смены локации Balenciaga обещают выпустить обновленную модель кроссовок Triple S.

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