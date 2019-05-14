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Артем Кузелев

Балет о Габриэль Шанель покажут в Москве

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  • 14 Мая 201917:48
Сюжеты: Chanel

В конце июня на Исторической сцене Большого театра можно будет увидеть Светлану Захарову в роли легендарной Мадемуазель Коко.

Историческая сцена Большого театра анонсировала мировую премьеру новой программы. Два одноактных балета «Как дыхание» и «Габриэль Шанель» будут представлены в Большом 22 и 23 июня. Главные партии в постановках станцует прима Светлана Захарова. Хореографию второго отделения на музыку Ильи Демуцкого поставит Юрий Посохов.

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