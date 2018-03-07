«Балет в артефактах» на «Блошином рынке» Тишинки

21-го марта в 48-й раз радушно распахнёт свои двери на вернисаж художественный проект «Блошиный рынок» на Тишинке. Любимая москвичами выставка-продажа всегда впечатляет размахом и разнообразием: от кружевных салфеток до дизайнерских винтажных светильников, от мельхиоровых подстаканников до изящных деревянных этажерок, – здесь можно найти абсолютно всё. Выставка продлится до 25 марта, включительно.

Спецпроект выставки – «Балет в артефактах» – про важнейшее из искусств, к тому же, 2018 год пройдёт в России под покровительством музы Терпсихоры, и будет посвящён искусству балетного танца.

Балет в России – всё ещё больше, чем балет. Выбранная организаторами выставки тема спецпроекта благодатная: среди выставочных экспонатов ожидаются фарфоровые фигурки танцовщиц, старинные фотографии балерин императорских театров, картины Кати Медведевой и многие другие артефакты. Экспозиция будет дополнена историями об артистах балета, в частности, об Илзе Лиепа (Народная артистка России, балерина), которая хранит самые настоящие кастаньеты (с ними она выходила в роли Мерседес в балете «Дон Кихот»), также она собирает фотографии и эскизы костюмов. Об Андрее Меркурьеве (ведущий солист Большого Театра) – он раньше коллекционировал предметы в форме звезд, и об Игоре Колба (премьер Мариинского Театра) – у него большая коллекция афиш и программок. Кстати, Андрей Меркурьев и Игорь Колба не упускают возможности посетить блошиные рынки по всему миру во время своих гастролей.

Коллекционеры привычно включают «Блошиный рынок» на Тишинке в своё расписание, а для новых посетителей – это, как минимум, отличное настроение на весь день. Здесь время летит незаметно: гравюры, посуда, винтажные очки и сумки, фурнитура, пластинки, этника, подсвечники и статуэтки, телефоны и пишущие машинки, а также множество предметов, назначение которых никогда и не угадаешь, – никого не оставляют равнодушными.

Приходите на «Блошиный рынок» Тишинки в любой день и в любое удобное для вас время. 21 марта, в 19:00 – торжественное открытие. В этот вечер, по сложившейся традиции, здесь будет звучать живая музыка, организаторы художественного проекта предложат гостям фуршет, и в уютной обстановке в кругу единомышленников и друзей можно будет более комфортно всё рассмотреть и сделать свой правильный выбор. Но и в обычные выставочные дни (с 22 по 25 марта, включительно) здесь скучно не будет...

График работы выставки:

21 марта – с 19:00 до 22:00

22 и 23 марта с 12:00 до 21:00 // 24 марта с 11:00 до 21:00 // 25 марта с 11:00 до 20:00

Стоимость входного билета:

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

Билет на VIP-открытие 21 марта – 1000 руб.

Билет на все дни работы выставки (с 22 по 25 марта) – 200 руб.

! До 18 марта успейте купить билет со скидкой 50% на сайте www.bloxa.su



Организатор проекта — выставочная компания «Эксподиум»

+7(495) 585 72 74

www.bloxa.ru

www.bloxa.su

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www.vk.com/rynokbloxa