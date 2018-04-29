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Диана Мицкевич

Балетная грация в новой коллекции обуви TERVOLINA

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  • 29 Апреля 201800:24

2018 год объявлен в России годом Балета и то ли по этой торжественной причине, то ли просто потому, что балет - это всегда красиво, креативная команда дизайнерского бренда TERVOLINA посвятила этому изящному искусству свою новую весенне-летнюю коллекцию обуви, в которой каждая модница найдет свою идеальную пару. 

Туфли-лодочки, босоножки, сандалии, эспадрильи и мюли из шикарной мягкой замши придадут балетную элегантность даже повседневному городскому образу, а театральная цветовая гамма коллекции , в которой множество сочных оттенков алого, синего и бежевого цвета раскрасит серые дождливые будни!

 

"Задумывая коллекцию, мы вдохновлялись балетом и стремились создать обувь, которая максимально подчеркнет грациозность женщины, раскроет все грани ее женственности и придаст уверенности в своей красоте", - заявляют создатели новой коллекции TERVOLINA. 

И с ними невозможно не согласиться! 

Диана Мицкевич по данным пресс-службы бренда. 

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