Балтийская федерация моды объявила даты 26-ой Рижской недели моды сезона осень-зима 2017, мероприятия которой пройдут в Риге с 28 марта по 1 апреля. В рамках грядущей модной сессии традиционно свои коллекции одежды прет-а- порте, в том числе и для детей, представят лучшие латвийские и зарубежные дизайнеры.

«За уже более чем двенадцать лет существования RIGA FASHION WEEK было открыто множество имен талантливых и перспективных молодых дизайнеров из Латвии, которые по мере того, как расширялись масштабы Рижской недели моды, становились все более узнаваемыми на международном рынке модной индустрии. Из сезона в сезон мы с огромным удовольствием представляем обществу достижения уже общепризнанных мастеров, а также даем возможность заявить о себе новому поколению талантливых модельеров. Грядущая весна не станет исключением! Мы обещаем яркое шоу и много приятных сюрпризов», - рассказывает Елена Страхова, президент Балтийской федерации моды.

В этом сезоне RIGA FASHION WEEK представляет новый неповторимый имидж, отображающий настроение грядущей Недели моды, который был создан ведущим стилистом Ольгой Колотовой с использованием наряда из коллекции NARCISS сезона осень-зима 2017.

«На этот раз в основу образа легло сочетание гранжа и роскоши. Такие контрастные решения являются базисом современной моды, в них присутствует романтика нигилизма, неформальность и свобода духа, что приобретает модное звучание непосредственно на фоне проверенной временем классики. В нашем случае это наряд от латвийского бренда NARCISS, дополненный выразительными элементами и отсылкой к стилю 60-х,» - рассказывает автор имиджа, стилист Ольга Колотова.

Лицом рекламной кампании стала модель Кристине Пурвинска (DANDY Model Management, над чьим образом работали мастер по волосам визажист – Виктория Сафронова. Фотография — работа рижского фотографа Олега Зернова.