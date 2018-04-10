BAON Family Look: стиль для всей семьи

Модный бренд BAON в этом сезоне представляет новую коллекцию детской одежды. Теперь, помимо уже давно зарекомендовавших себя женской и мужской линий, в ассортименте бренда появились и детские модели, что позволяет с легкостью составить BAON FamilyLook.
Новая детская коллекция одежды BAON весна-лето 2018 - это широкий модельный ряд одежды для девочек и мальчиков разного возраста. Цвета и детали отражают тренды, а технологичные материалы разработаны с учетом подвижности маленьких непосед. Бренд одежды BAON следует актуальной концепции Family Look, объединяя женскую, мужскую и детскую коллекции – теперь в магазинах любимого бренда можно приобрести модные новинки для всей семьи.
Линия для девочек дублирует элементы коллекции женской одежды - от нежных образов до самых смелых сочетаний. Бомберы с цветочным принтом и легкие, но теплые стеганые куртки пастельных оттенков соседствуют с надежными ветровками ультрамодного серебряного и ярко-красного цветов. Полоска и вставки из кружева используются в летних моделях как женской коллекции, так и легко адаптируются к предметам гардероба для девочек.
Линия для мальчиков отличается разнообразием вещей в стиле casual - костюмы, джинсы, водолазки и толстовки, стеганые бомберы, парки и дождевики «как у папы», а также куртки с яркими нашивками в морской тематике.
Одна семья - одно настроение, увлечения и интересы. Подчеркнуть целостность и стиль семьи помогут новые коллекции весна-лето 2018 для детей и родителей, которые уже представлены в магазинах BAON.
О бренде BAON:На протяжении 20 лет компания BAON занимала лидирующие позиции на рынке верхней одежды и одежды для спорта и активного отдыха, но в 2010 году компания BAON запустила проект по ребрендингу, целью которого стало изменение позиционирования существующей марки как бренда спортивной верхней одежды и выход в сегмент рынка одежды в стиле casual.Коллекции BAON соответствуют актуальным трендам. Бренд адаптирует европейские модные тенденции к менталитету российского покупателя и российским погодным условиям. Коллекции сбалансированы таким образом, что покупатель может подобрать себе мини-гардероб из текущих коллекций. Основная часть коллекций BAON, около 85% -CASUAL, 10% - FASHION-CASUAL и около 5% - коллекция ACTIVE. При разработке коллекций дизайнеры используют принцип total-look, дополняя их аксессуарами (шапки, шарфы, палантины, бижутерия, сумки, обувь).На протяжении всей истории существования, бренд BAON представляют известные люди из различных сфер. В 2014 году послом бренда в России и СНГ был Иван Охлобыстин, а в 2016 году лицом бренда BAON стала ЛяйсанУтяшева, легендарная гимнастка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, популярная телеведущая.
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