BAON коллекция осень-зима 2018-19

В этом сезоне марка продолжила свое сотрудничество с легендарной спортсменкой и популярной телеведущей Ляйсан Утяшевой. Линия была вдохновлена городской урбанистической атмосферой и представляет набор самых актуальных образов, которые подойдут для активной жизни в мегаполисе. Casual модели дополняются необычными элементами, классические базовые изделия соседствуют с вещами в стиле sport chic, любимый и уютный клетчатый принт украшает вещи асимметричного кроя -- и это далеко не всё.

Основу коллекции для женщин составляют вещи чистого, минималистичного кроя из натуральных тканей. Это та база, которую легко комбинировать как друг с другом, так и с более оригинальными и смелыми моделями, не опасаясь сделать образ слишком сложным. Компактные минималистичные платья-футляр из структурной поливискозы, хлопковые рубашки, леггинсы из джерси, жаккардовые джемпера с добавлением ангоры -- все модели выполнены в сдержанной цветовой гамме: графитово-сером, розовом, черном, сливовом.

Мужская линия осенне-зимней коллекции BAON также выдержана в стиле smart casual - оригинальные джемпера с фигурными переплетениями, хлопковые рубашки в клетку (главный принт нового сезона), вельветовые брюки, модели карго, толстовки с принтами и многое другое.

Особое внимание стоит обратить на верхнюю одежду. В женской линии дизайнеры BAON решили поэкспериментировать с фасонами и добавили к привычному модельному ряду изделия макси-длины, приталенные пальто с обрезанным низом, расклешенные куртки.В мужской линейке – куртки с мелкой стежкой, новые удлиненные модели, изделия с плотной набивкой, а также классические пальто. Новая линия верхней одежды BAON -- прямое доказательство того, что можно выглядеть элегантно без ущерба комфорту.

Новая коллекция осень-зима 2018 уже в продаже - представлена в магазинах и на сайте baon.ru