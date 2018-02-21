Новая коллекция BAON весна-лето 2018 для мужчин

Мужская коллекция BAON весна-лето 2018 представляет широкое разнообразие вещей в стиле casual.Все модели можно легко комбинировать с другими предметами гардероба, создавая стильный и при этом универсальный образ. Линейка представлена лаконичными сочетаниями цветов и фасонов. В коллекцию вошли прямые брюки-чинос песочных, серых, синих и коричневых оттенков, классические джинсы, стеганые ветровки бордового и темно-синего цвета, пиджаки, а также универсальные джемперы и рубашки из натуральных тканей. Образы можно легко дополнить брутальными замшевыми дезертами или белыми кедами.

Юные представители мужского пола смогут примерить актуальные тренды взрослых на себя. В детскую коллекцию BAON вошли бомберы, спортивные костюмы, дождевики и куртки с яркими нашивками в морской тематике.

В честь Дня Защитника Отечества бренд дарит специальную праздничную скидку 23% на весь ассортимент одежды и аксессуаров сезона весна-лето 2018 для мужчин и мальчиков до 25 февраля 2018 года включительно.

Коллекция весна-лето 2018 уже представлена во всех фирменных магазинах BAON.