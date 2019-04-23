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Артем Кузелев

Бар Рафаэли обвинили в уклонении от уплаты налогов

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  • 23 Апреля 201923:31
Сюжеты: Бар Рафаэли (Bar Refaeli)

Израильскую супермодель обязали выплатить на родине миллионные налоги.

На днях Окружной суд Центрального округа в Лоде вынес постановление, согласно которому Бар Рафаэли должна заплатить в казну Израиля 23 млн шекелей (около 6,5 млн долларов). Это налоги на доход, который супермодель получила с 2009 по 2010 год, когда жила и работала в США. Главная линия защиты Рафаэли строилась на том, что в этот период она состояла в серьезных отношениях с актером Леонардо Ди Каприо и проживала с ним в США, поэтому, по мнению модели, она не обязана выплачивать налоги в Израиле.

Однако суд все-таки постановил, что Бар не смогла предоставить весомых доказательств того, что порвала все связи с Израилем, и поэтому модель все еще является резидентом этой страны. Кроме того, обвинение подчеркнуло, что у Рафаэли не было официального постоянного места жительства в Америке. Адвокаты девушки собираются обжаловать решение в Верховном суде.

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