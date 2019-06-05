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Артем Кузелев

Барабаны за 4 000 долларов от марки Supreme

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  • 05 Июня 201918:10
Сюжеты: Supreme

Американский стритстайл-бренд анонсировал выпуск барабанной установки при поддержке японской компании Pearl.

Марка Supreme вновь обращается к теме не очень близкой моде. Бренд анонсировал выпуск барабанной установки, которую создаст совместно с японским производителем музыкальных инструментов Pearl. Правда, обойдутся эти барабаны вам не дешево – 3 998 долларов. Всего марка выпустит не боле 60 экземпляров.

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