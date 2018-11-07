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Артем Кузелев

Барби в архивных нарядах Saint Laurent

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  • 07 Ноября 201810:48
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Барби

Музей Ива-Сен Лорана выпустил капсульную коллекцию знаковых нарядов для куклы Барби.

В коллекции знаменитой модницы Барби роскошное пополнение. Музей Ива Сен-Лорана в Париже выпустил для куклы специальную коллекцию, в которую вошли миниатюрные копии легендарных нарядов, созданных самим Ивом Сен-Лораном. Капсулу составили три образа 1965, 1968 и 1983 годов. Стоимость каждой куклы – 150 долларов.

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