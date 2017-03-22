Barbie® игровой набор «Прогулка с питомцем».

Barbie очень любит своего домашнего питомца и не забывает заботиться о своем верном друге. Теперь кукла может постоянно выходить на прогулку со своей собачкой и проводить с ним все свое свободное время, ведь впереди ее ожидают теплые весенние дни!

Для прогулки Barbie надела модный полосатый топ, джинсовые шорты и удобные кроссовки, а волосы убрала в хвостик, чтобы ничего не мешало ей бегать со своим любимы животным!

Если собачка захочет в туалет во время прогулки, то стоит нажать лишь на хвостик. А с помощью специального совочка и щеточки, которые входят в данный набор, вы сможете убрать за ней и подать пример окружающим!

После прогулки любимого питомца можно угостить вкусной косточкой и налить воды в миску. Поверьте, собачка будет вам благодарна за проведенное с ней время.

Огромное количество аксессуаров в игровом наборе Barbie «Прогулка с питомцем» придаст игре больше реалистичности и девочка сможет научиться ухаживать за своими животными правильно!