Бархатные туфли - новый летний тренд

Еще пару сезонов назад бархат был абсолютным аутсайдером моды, и если ведущие мировые Дома и использовали его в своих коллекциях, то достаточно редко и осторожно, дополняя бархатными деталями преимущественно вечерние образы. Однако уже в коллекциях осень-зима 2016/17, а также в предстоящем 2017/18 сезоне бархат, как и подобает своей сущности, громко и выразительно заявил о себе, появившись одновременно в коллекциях Valentino, Ralph Lauren и Dolce & Gabbana, причем не только в одежде, но также в обуви и сумках. Из зимних коллекций бархатная революция активно перешла и в сезон весна-лето 2017. Но если для летних образов бархат как элемент одежды может быть расценен как достаточно тяжелый и громоздкий материал, то использование его в обуви или сумках может стать ярким дополнением и выразительным штрихом любого образа.

С точки зрения практичности, именно летом наступает момент, когда можно позволить себе выйти за ее рамки и, подумав об элегантности и стиле, внести в свой образ смелое дополнение в виде, к примеру, бархатных туфель-лодочек от молодого итальянского бренда Marco Barbabella. Соединив в себе традиции итальянских обувных мастеров, креативный подход и инновации, коллекция создана для динамичных и элегантных леди, делающих ставку на максимальную женственность и стиль.

Бархат – сам по себе очень эффектный и роскошный материал, акцентирующий на себе внимание и отливающий металлическими бликами при разнообразном освещении. Поэтому, выбирая туфли из этого материала в качестве дополнения к образу, не следует перегружать его другими аксессуарами. Прекрасно комбинируемый с матовыми тканями – трикотажем и денимом, бархатные туфли также гармонично дополнят образы из атласа и кружева. Туфли-лодочки Marco Barbabella, как и вся обувь этого бренда, изготавливаются вручную, что даже при высоком каблуке обеспечивает ей максимальный комфорт и устойчивость.

На сайте онлайн-магазина Sumochka.com туфли Marco Barbabella представлены в пяти разнообразных оттенках: ярко-красном, нежно-розовом, серебристом, насыщенном синем и изумрудно-зеленом.

О бренде

Marco Barbabella – один из самых молодых и динамично развивающихся брендов Италии - официальным годом образования считается 2014 год. Родившись в самом сердце обувной индустрии – городке Порто-Сант-Эльпидио, бренд Marco Barbabella сразу нацелились на покорение рынка истинным итальянским духом и демократичной ценой. Качественные материалы, творческий подход, поиск новых форм и материалов – вот основа философии бренда.